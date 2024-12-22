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卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰昨天到花蓮視察台鐵通車狀況，指出在新的「財劃法」下，中央政府的國庫會變得空虛，地震來臨地方政府必須勇敢面對。本報資料照片
行政院長卓榮泰昨天到花蓮視察台鐵通車狀況，指出在新的「財劃法」下，中央政府的國庫會變得空虛，地震來臨地方政府必須勇敢面對。本報資料照片

行政院長卓榮泰昨天在花蓮表示，財劃法修正案通過後，未來天災來臨，地方政府要自己勇敢面對，引發批評；昨深夜卓貼出談話原文，「若要斷章取義也請看清楚再下筆」。花蓮國民黨縣議會黨團今回應，不願跟院長言論起舞，不再多做回應。觀光業者則認為，院長舉例不恰當，大眾觀感不佳。

卓業泰昨天到花蓮視察台鐵北迴線小清水溪橋西正線通車，致詞時針對財劃法修正案通過表示，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對，引起地方批評。

卓榮泰在昨天深夜於臉書貼文，表示對財劃法的修法說了感觸，若有所誤解容許再說明一次，原文指出，在新的「財政收支劃分法」下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺；「我極端不願意這樣的事情發生」。

對此，國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇今天回應，昨天已表達看法，認為院長的說法是恐嚇全國國民，不願跟類似言論起舞，不會再多做回應。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，花蓮今年遭地震、颱風侵襲，可說是多災多難，沒有人願意災害發生，院長在花蓮最辛苦的時間點講這個不好，舉例不是很恰當，容易讓大眾觀感不佳。

花蓮縣議會無黨政團總召楊華美說，花蓮縣是財務分級第五級的窮縣，每年約利用300億元的預算，展開地方建設確實不足。雖樂見財劃法修正讓地方得到更多財源，但若縣府未來不妥善規畫運用，或將預算用在不合理的地方，將會是另個惡夢的開端，因此地方民代要更堅實監督縣府，將每筆開銷用在真正對花蓮有幫助的地方。

不願具名的地方人士說，過去蘇貞昌時任新北市長、賴清德時任台南市長都主張財畫法修法，現在卻不想改是不是雙標？地方政府比較懂地方需求，至於多少比例就是立院要探討的問題。災害發生後同島一命，中央地方必定要攜手合作，院長的舉例不是很妥當，可以舉別的例子，不要拿災害情緒勒索。

花蓮 財劃法

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