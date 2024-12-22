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民眾黨緊急應變小組開會 中央委員江和樹：賴清德想要滅黨

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹上午說，此時此刻如果要黃國昌出來，他不見得要接，因為這個是 「屎缺」除非是柯文哲自己下令。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹上午說，此時此刻如果要黃國昌出來，他不見得要接，因為這個是 「屎缺」除非是柯文哲自己下令。圖／江和樹提供

民眾黨緊急應變小組昨天開會，外界猜測黃國昌和林富男爭主導權。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹上午說，完全沒有這件事。此時此刻如果要黃國昌出來，他不見得要接，因為這個是 「屎缺」，除非是柯文哲自己下令。

江和樹說，現在已不是抄家滅族，而是賴清德想要滅黨，這個是大家所不能接受的，這比共產黨還要可怕，也比戒嚴也還恐怖。我們現在面對的是司法對我們的不公平。

他說，如果黨主席柯文哲要辭職，應該要當面來跟我們說，到底受到了什麼壓力。因為，我們認識的柯文哲不是這樣的，他是一個很勇敢的人，他希望這個黨更好，希望不要因為他而傷害了這個黨，但是，這個黨沒有他不行。

江和樹說，昨天開會前都把手機放在外面，因此開會內容沒有外洩。因為黃國昌是法學專家，大家問他有關柯文哲的法律問題，希望外界不要見縫插針，這是民眾黨最團結的時候。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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