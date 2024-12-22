民眾黨緊急應變小組開會 中央委員江和樹：賴清德想要滅黨
民眾黨緊急應變小組昨天開會，外界猜測黃國昌和林富男爭主導權。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹上午說，完全沒有這件事。此時此刻如果要黃國昌出來，他不見得要接，因為這個是 「屎缺」，除非是柯文哲自己下令。
江和樹說，現在已不是抄家滅族，而是賴清德想要滅黨，這個是大家所不能接受的，這比共產黨還要可怕，也比戒嚴也還恐怖。我們現在面對的是司法對我們的不公平。
他說，如果黨主席柯文哲要辭職，應該要當面來跟我們說，到底受到了什麼壓力。因為，我們認識的柯文哲不是這樣的，他是一個很勇敢的人，他希望這個黨更好，希望不要因為他而傷害了這個黨，但是，這個黨沒有他不行。
江和樹說，昨天開會前都把手機放在外面，因此開會內容沒有外洩。因為黃國昌是法學專家，大家問他有關柯文哲的法律問題，希望外界不要見縫插針，這是民眾黨最團結的時候。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言