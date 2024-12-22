好好開會很難？藍白嗆綠當家鬧事 綠酸藍白無程序正義

選罷法、憲訴法、財劃法等3大法案20日在立法院會闖關，上演朝野大對抗，但不只在院會衝突，連委員會也頻頻上演佔領主席台戲碼，讓人質疑「好好開會很難嗎」？在野立委批評賴總統不謙卑面對朝小野大，選擇暴力癱瘓議事，受苦的還是人民。綠委反批，藍白罔顧程序正義，最終表決的法案既不說明還提出數個再修正版本，這是負責任的態度？

今年立法院面臨朝小野大局面，國民黨團為吐8年怨氣積極修法、推新法案，民眾黨團成為關鍵少數，但藍白大多時間站在同一陣線，讓民進黨團難有施力點。自國會改革法案、人事同意權，再到總預算、選罷法、憲訴法及財劃法，朝野對抗越發激烈，叫囂、肉搏戰成為國會日常。

國民黨立委賴士葆表示，3天一小打、5天一大打的國會新常態是台灣民主悲哀，主因在於賴總統不願面對執政黨是國會少數，讓國會陷入叢林法則的亂象，讓台灣民主在世界上蒙羞；賴以獨裁戒嚴的心態號召青鳥等支持者施壓在野黨施壓，表決輸了又透過釋憲反制，都是獨裁心態。

賴士葆認為，只有賴清德謙卑地面對朝小野大的事實，做任何重大政策決定時應與在野黨溝通，甚至考慮召開國是會議，廣邀在野與民間專家學者一起參與，來找出解決之道，才是國家之福。

國民黨立委黃健豪表示，對國民黨而言，如果全員到齊表決，一定都是至少52比51過關，因此國民黨委員沒有動機占領主席台，每次攻防都是希望能順利開會，只能希望民進黨團尊重最新民意，而不是動輒以暴力癱瘓議事。若能按照議事程序好好開會，相信肢體衝突都可以避免。

民眾黨立委張啓楷批評，正如所謂當家不鬧事，民進黨進入連續執政的第9年，現在卻是大開民主倒車，沿襲昔日在野反對黨時代，在立法院透過議事杯葛、輔以場外群眾路線，雙管齊下裡應外合，不費一兵一卒，已然達到南韓總統尹錫悅宣布戒嚴和癱瘓國會的效果。

張啓楷指出，賴總統當初僅以40％選票入主總統府，但是相比前總統蔡英文，反而更不懂得放下身段，為了國計民生尋求朝野和諧之道。賴總統上任7個多月來，府院黨盡是在國家內部找敵人，「在立法院搞議事對抗，在兩岸關係添緊張，最後受苦的還是人民」。

民進黨團副幹事長李坤城批評，民主講求程序正義，但藍白不但在程序委員會阻擋議案，委員會也沒收討論，比如財政委員會3分鐘通過財劃法，內政委員會初審通過選罷法甚至不讓綠委進入，就連院會前的協商機制也成過水，直到院會表決階段也不讓綠委充分討論，基本程序全無。

李坤城質疑，藍白共同闖關3大法案，卻時常在最後才再修正版本，提案人也沒去說明，民進黨委員想發言討論，結果講一下就被終止討論，對於國會少數黨極度不公平，財劃法彷彿市場喊價，這是負責任的態度嗎？民進黨團迫於無奈，不得已，才選擇極端方式表達訴求。

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