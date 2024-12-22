政院明提稻作產業再升級 張嘉郡批未正面回應農民生計問題

行政院允諾年底前提出公糧收購價格方案，預計明天提出稻作產業再升級計畫。國民黨立委張嘉郡今天表示，「問題出在（農民）生計」，保障糧食安全，政府責無旁貸，公糧收購價格調整則是很基礎的農業民生問題，但農業部一直把民生問題當成政治問題，目前也沒看出具體方案，呼籲行政院正面回應農民訴求。

張嘉郡表示，繳交公糧的農民是最弱勢的基層農民，這些農民一輩子支持政府政策，面對萬物齊漲，卻遲遲未接收到政府的關愛與支持，對政府非常灰心，因此向她陳情。

張嘉郡說，從第一會期就主張公糧收購價提高，在立法院這兩個會期中飽受惡意中傷，還被農業部扣上會破壞糧價的帽子，但她仍堅持為農民發聲，看到十多位民進黨立委也呼籲要調整公糧收購價格，證明她的主張是正確的，會持續堅持站在農民站在民意的這一邊，為農民爭取該有權益。

張嘉郡指出，公糧收購價已13年未調升，經過在野黨計算，若每公斤增加5元，一年約增加20餘億元的經費，這不只照顧到12萬農民，更是照顧到12萬個家庭。

「問題出在生計！」張嘉郡強調，她肯定農業部長陳駿季很有理想性，但政策不能偏離現實，她不反對農業部的「1集2轉3加3」政策，也支持農業部讓稻作產業再升級，但前提是不能把農民生計當成實驗，希望農業部能懸崖勒馬，正面回應農民訴求，不要成為阻礙農業發展的絆腳石。

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