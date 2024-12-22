快訊

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

變得不蓬鬆、吸水性也變差？廚房常見2物品讓毛巾再度柔軟

聽新聞
0:00 / 0:00

政院明提稻作產業再升級 張嘉郡批未正面回應農民生計問題

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院允諾年底前提出公糧收購價格方案，明天將提出稻作產業再升級計畫。國民黨立委張嘉郡今天表示，農業部一直把民生問題當成政治問題，一再錯失正確的處理方式，目前也沒看出具體方案，呼籲行政院正面回應農民訴求。圖／張嘉郡辦公室提供
行政院允諾年底前提出公糧收購價格方案，明天將提出稻作產業再升級計畫。國民黨立委張嘉郡今天表示，農業部一直把民生問題當成政治問題，一再錯失正確的處理方式，目前也沒看出具體方案，呼籲行政院正面回應農民訴求。圖／張嘉郡辦公室提供

行政院允諾年底前提出公糧收購價格方案，預計明天提出稻作產業再升級計畫。國民黨立委張嘉郡今天表示，「問題出在（農民）生計」，保障糧食安全，政府責無旁貸，公糧收購價格調整則是很基礎的農業民生問題，但農業部一直把民生問題當成政治問題，目前也沒看出具體方案，呼籲行政院正面回應農民訴求。

張嘉郡表示，繳交公糧的農民是最弱勢的基層農民，這些農民一輩子支持政府政策，面對萬物齊漲，卻遲遲未接收到政府的關愛與支持，對政府非常灰心，因此向她陳情。

張嘉郡說，從第一會期就主張公糧收購價提高，在立法院這兩個會期中飽受惡意中傷，還被農業部扣上會破壞糧價的帽子，但她仍堅持為農民發聲，看到十多位民進黨立委也呼籲要調整公糧收購價格，證明她的主張是正確的，會持續堅持站在農民站在民意的這一邊，為農民爭取該有權益。

張嘉郡指出，公糧收購價已13年未調升，經過在野黨計算，若每公斤增加5元，一年約增加20餘億元的經費，這不只照顧到12萬農民，更是照顧到12萬個家庭。

「問題出在生計！」張嘉郡強調，她肯定農業部長陳駿季很有理想性，但政策不能偏離現實，她不反對農業部的「1集2轉3加3」政策，也支持農業部讓稻作產業再升級，但前提是不能把農民生計當成實驗，希望農業部能懸崖勒馬，正面回應農民訴求，不要成為阻礙農業發展的絆腳石。

公糧 農業部 農民

延伸閱讀

轟「班班有鮮乳」政策甩鍋 張嘉郡：農業部把師生當實驗品

羅智強：農業金庫今年虧損54億 民進黨好意思罵人？

2026縣長前哨戰 基層農會選舉開跑雲林未見綠營介入竟是這理由

影／聚焦總預算 立委張嘉郡要盡快核定治水經費 經濟部妙回要前瞻預算通過

相關新聞

【重磅快評】賴清德正把自己活成台版尹錫悅

在國會議場內外民進黨立委、側翼陣陣「毀憲亂政」聲中，立法院會經過朝野立委激烈肢體衝突，最終通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法...

被指開會看武統片 謝龍介：抗中不能偏聽 保台會站第一線

立法院會20日處理公職人員選舉罷免法修正案等，國民黨立委謝龍介被指在開院會時拿出手機看「中國武力統一台灣，台灣人民會不會...

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

行政院長卓榮泰昨天在花蓮表示，財劃法修正案通過後，未來天災來臨，地方政府要自己勇敢面對，引發批評；昨深夜卓貼出談話原文，...

民眾黨緊急應變小組開會 中央委員江和樹：賴清德想要滅黨

民眾黨緊急應變小組昨天開會，外界猜測黃國昌和林富男爭主導權。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹上午說，完全沒有這件事。...

青鳥頻飛喊話沒討論非民主 學者：反限縮立院討論空間

立法院20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，場內上演全武行，場外聚集「青鳥」高喊「沒有討論，...

好好開會很難？藍白嗆綠當家鬧事 綠酸藍白無程序正義

選罷法、憲訴法、財劃法等3大法案20日在立法院會闖關，上演朝野大對抗，但不只在院會衝突，連委員會也頻頻上演佔領主席台戲碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。