議員助理費補助總額解凍 劉世芳訂議會內控範本防詐領

台北市和上海市雙城論壇17日在台北順利畫下句點，不過，陸委會在會前封殺上海市台辦新任主任金梅來台，國民黨人士分析，兩岸兩度交手，將阻礙兩岸交流及引發台海動盪的責任，互推給對方，此舉更加證實，在沒有一個中國和九二共識的基礎上，兩岸關係已經回不去。雙方各自找理由的作法，傳達訊息的真正對象，是即將在明年1月就職的美國川普政府。

2024-12-21 13:07