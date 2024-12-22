快訊

張惠妹大巨蛋唱三天三夜 里長驚像地震：電梯燈晃門嘎響

MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

屏東角頭「鴨頭」遭狙9槍亡 警緝凶揪不出幕後藏鏡人

聽新聞
0:00 / 0:00

議員助理費補助總額解凍 劉世芳訂議會內控範本防詐領

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者曾學仁／攝影
內政部長劉世芳。記者曾學仁／攝影

地方議會詐領助理費事件頻傳，適逢今年議員助理補助費總額上限解凍，內政部本月頒布內控範本，協助地方議會自明年起建立內控機制，包括應由議會代為直接撥付助理補助費予助理、每月製作印領清冊載明助理補助費總額、分配情形及領取金額，並需經議員及助理簽章等。

立法院會6月三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元，終結24年凍漲，明年元旦起上路，草案也增訂議會須建立內控機制，希望從制度面減少詐領機會。

內政部長劉世芳指出，為配合補助條例第6條，要求議會應就議員支領助理補助費的各項費用及助理聘用關係等，建立內部控制制度，落實程序檢核等規範。內政部積極邀集各地方議會研商，並就助理補助費發放實務可能情境進行充分討論後訂定範本，更具體切合實務作業。

劉世芳指出，內政部已於今年12月6日函頒議會內部控制範本提供各議會使用，將協助議會自明年起建立議員支領助理相關補助費用的內部控制機制，具體包括應由議會代為直接撥付助理補助費予助理、每月製作印領清冊載明助理補助費總額、分配情形及領取金額，並需經議員及助理簽章等，從制度面強化廉能政治。

內政部 機制 議員

延伸閱讀

藍綠爭論不休…內政委員會續空轉 劉世芳：修法針對個別政黨非好現象

劉世芳：強修選罷法徒增朝野不信任 難對社會交代

防衛韌性編900萬辦園遊會？劉世芳：盼社會認識民防

明年有望設新住民發展署 劉世芳：盼立委們審預算手下留情

相關新聞

議員助理費補助總額解凍 劉世芳訂議會內控範本防詐領

地方議會詐領助理費事件頻傳，適逢今年議員助理補助費總額上限解凍，內政部本月頒布內控範本，協助地方議會自明年起建立內控機制...

公糧收購價調高？ 藍：綠回防農民票 牽動2026選舉

公糧收購價已十三年沒有調整，近期各地農民有調漲聲浪，主張公糧收購價每公斤提高五元，立法院已經做成主決議，要求行政部門應該...

大法官被提名人「廢死」鮮明 竟連綠委都投不下去？

大法官人事同意權24日將投票，國民黨立委傳擬全數杯葛7位被提名人。據悉，賴清德總統要求民進黨全體委都要對7人投下同意票，...

左正東：民進黨思考爭取白營回流選票 沒想解決僵局

立法院在朝野激烈衝突中通過的「選罷法」等三項法案，府院批評修法過程未經充分討論、無視民意，揚言要捍衛憲政秩序。台大政治系...

雙城論壇兩岸互甩鍋 賴政府背後想傳達什麼訊息給美？

台北市和上海市雙城論壇17日在台北順利畫下句點，不過，陸委會在會前封殺上海市台辦新任主任金梅來台，國民黨人士分析，兩岸兩度交手，將阻礙兩岸交流及引發台海動盪的責任，互推給對方，此舉更加證實，在沒有一個中國和九二共識的基礎上，兩岸關係已經回不去。雙方各自找理由的作法，傳達訊息的真正對象，是即將在明年1月就職的美國川普政府。

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

立法院昨日發生嚴重肢體衝突，國民黨立委徐巧芯助理謝克洋帶著油壓剪等進入議場支援藍委攻堅，遭民進黨立委邱議瑩阻攔，此時一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。