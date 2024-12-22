馮光中獲聖保羅州議會贈勳 肯定對台巴雙邊交流貢獻
駐聖保羅台北經濟文化辦事處長馮光中，20日獲聖保羅州議會頒授最高榮譽「聖保羅州議會領綬懋績獎章」，肯定馮光中任內致力推動台灣與巴西聖保羅經貿及文化關係。
聖保羅州議會第4秘書長暨友台陣線主席狄尼茲（Gil Diniz）代表聖保羅州議會頒授獎章，友台陣線議員、聖保羅州市級政府代表、法界人士、NGO代表、旅巴西僑領與駐聖保羅辦事處同仁在場觀禮。
狄尼茲致詞強調，馮光中任內透過推展台灣與聖保羅經貿關係、人道援助及舉辦各式文化活動，具體深化雙邊關係。
馮光中感謝政府任命他在美麗富饒的巴西服務，得以展現所長，為增進台巴關係盡心力，期許聖保羅州議會友台陣線續扮演台灣和聖州合作的重要橋樑。
「聖保羅州議會領綬懋績獎章」的設立是為表彰對聖保羅州經貿、社會及文化發展具有傑出貢獻的巴西本國或外國自然人及法人。
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