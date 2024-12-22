公糧收購價調高？ 藍：綠回防農民票 牽動2026選舉

公糧收購價已十三年沒有調整，近期各地農民有調漲聲浪，主張公糧收購價每公斤提高五元，立法院已經做成主決議，要求行政部門應該比照辦理，行政院、農業部遲遲沒有進一步溝通進展。據了解，本周將有雲林、嘉義等地農民專程北上行政院抗議，民眾黨立委張啟楷周二將陪同農民前往行政院發表訴求。

行政院長卓榮泰十一月曾邀請立法院朝野黨團幹部共商，並承諾年底提出公糧收購價格方案。政院人士昨天說，為履行承諾，且避免只照顧繳交公糧的農民，農業部二十三日將推出全盤性的稻作產業再升級計畫，要幫農民增收益、強韌性，也確保糧食產業均衡發展。

民進黨方面也回防農民票，超過十位民進黨立委共同呼籲，農業部應適時反映成本，提高農民收益，且不論是種植公糧、品牌米、雜糧的農民都要兼顧，全面照顧農民之外，也促進農業產業升級。

民進黨立委蔡易餘表示，隨著生產成本逐年提高，農業部必須全面考慮農民生計，包括保價收購、價格補助，都是可使用方法，目前台灣稻農只有約三成是繳交公糧的農民，很多縣市農民種植品牌米不繳交公糧，農業部未來政策調整，不能只照顧到一部分的人，包括種植公糧、品牌米、雜糧的農民都要全面兼顧。

有藍營人士解讀，民進黨大動作的目的恐怕與明年農會改選有關，這將牽動二○二六地方選舉。

該人士說，綠委有其尷尬，之前斬釘截鐵表態不會提高公糧收購，假如因此調整，功勞仍在國民黨。另外明年農會選舉結果若有利國民黨，民進黨面對地方型選舉壓力會變大，想拿回雲林縣便不太容易，而彰化縣有一定的稻米產量，民進黨若想拿下彰化縣長之位，也會需要一些地方傳統組織支持。

該人士表示，值得注意的是台南市，有風聲指出分為「反賴」、「挺賴」，到時若是挺賴的綠委林俊憲出線，反賴派不無可能「逆支持」其他台南市長候選人，這會帶動整個地方組織盤，農會、漁會將是第一線。

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