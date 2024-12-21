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被指用促轉基金號召罷免藍委 好民文化行動抗議

中央社／ 台中21日電

國民黨立委陳玉珍昨天指稱好民文化行動協會，以促進轉型正義基金及文化部補助，號召罷免國民黨立委，協會今天發聲明，抗議以錯誤訊息抹滅長年為社會公義及世代正義的努力。

好民文化行動協會對陳玉珍的發言表達抗議，並發表聲明指出，陳玉珍以錯假訊息，抹滅協會全體夥伴與年輕志工長年來為社會公義、世代正義的努力。

好民文化行動協會表示，協會使命之一，是以公共行動促進社會瞭解台灣民主發展受過往長期威權統治造成的傷痕。因此，依法規程序申請促轉基金補助，促進社會大眾瞭解威權統治時期國家暴力對人民造成的不法、不義，一切均符合法規目的，並無不妥與不法，更不可能利用促轉基金號召罷免志工。

協會表示，金馬地區比台灣戒嚴多3年的歷史事實，許多台灣民眾都不清楚，因此今年與許多團體協助推動台灣成立「519白色恐怖記憶日」，期讓生於自由、享受民主的年輕世代，更認識國家暴力對基本人權戕害的歷史。

聲明指出，協會財務並不寬裕，人力也相當有限，但每年仍舉辦上百場免費活動，期能透過說出台灣民主的故事，讓民眾更了解地方歷史，以及強化公民共同促進地方進步的能量。

協會表示，除依法申請相關補助，更倚靠社會大眾小額贊助、理念一致的志工支持、以及財務自律。協會規劃的專案均是合法取得相關政府部門補助，絕非陳玉珍所言「受滋養」。

家暴 財務 陳玉珍

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