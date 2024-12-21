政院：回應公糧收購要求 擬推稻作產業再升級計畫

行政院長卓榮泰11月曾邀請立法院朝野黨團幹部共商，並承諾年底提出公糧收購價格方案。政院人士今天說，為履行承諾，且避免只照顧繳交公糧的農民，農業部23日將推出全盤性的稻作產業再升級計畫，要幫農民增收益、強韌性，也確保糧食產業均衡發展。

立法院上會期通過主決議，要求農業部應綜合考量各項成本，包含人工、肥料及物價指數，將每公斤新台幣26元的公糧收購價格，調漲5元以上，但未獲農業部同意。此案一度成為明年度中央政府總預算案無法進入實質審查的理由，後經卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部共商，承諾年底提出公糧收購價格方案，總預算案順利進入審查環節。

政院人士今天表示，立法院當時通過調漲5元的主決議時，為照顧廣大農民、避免財政負擔以及產銷失衡，卓榮泰就立刻指示農業部研究因應，為此也召開多次會議，並指示「無論是否繳交公糧，是否種植稻作都是農業部照顧的對象，一定要提出能照顧最多農民的方案」。

政院人士說，在野黨提出公糧收購調漲看似有道理，但其實「只照顧少數繳交公糧的農民」，因為根據資料顯示，目前繳交公糧收購的農民為12萬人，其餘未繳交公糧的農民約10萬人，而種植雜糧的農民約14.1萬人，因此只提高公糧收購價並非最好方案。

政院人士也提到，從過往資料顯示，全台稻作面積約控在24萬公頃左右，產銷接近供需平衡，有效舒緩長期超產問題，帶動糧價上漲，但若依照立院決議進行，可能就會打破這樣的平衡。

為全盤性照顧稻農、雜糧農民及強化產業穩定，政院人士指出，卓榮泰已經同意農業部將推出的稻作產業再升級計畫，避免只照顧「少數繳交公糧的農民」。

計畫主軸共有3項重點，政院人士說，第一，為提高收益，除調整公糧收購措施，還會針對未繳交公糧的農民，提出強化契作、提升優質品種及品牌競爭力等措施；第二，因台灣多數雜糧依賴進口，為確保糧食產業均衡發展，將增加水稻轉旱作雜糧拉力；第三，因應極端氣候提出適度的保險措施調整等，希望提高農民的風險韌性，要讓農民在遭受天然災害時，收益仍能獲得支撐。

政院人士強調，農業部未來將建立稻米產業及公糧政策檢討機制，針對栽培面積、單位面積生產成本、單位面積產量，產地價格等因素定期檢視，相關細節預計23日由農業部對外說明。

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