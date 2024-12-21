立院24日行使大法官同意權 藍、白尚未做最後決定
立法院24日將行使大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨立法院黨團目前尚未做出最終決定，預計在行使同意權前，召開黨團大會做出最後的決定；民眾黨立法院黨團也表示，會再開會凝聚共識。
總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡為司法院大法官人選，立法院將於12月24日行使同意權案記名投票表決。
國民黨團書記長林思銘今天受訪表示，目前黨團還未做最後決定，會在行使同意權前召開黨團大會，討論最終方案，是否全數封殺，目前尚未決定。
據了解，國民黨團內部尚未凝聚最終共識，有立委主張全數封殺7位被提名人，但也有立委主張，可同意現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳出任大法官。
對於下週大法官人事同意權，民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時僅表示，會再開會凝聚共識。
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