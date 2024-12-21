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大法官被提名人「廢死」鮮明 竟連綠委都投不下去？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。圖／聯合報系資料照片
立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。圖／聯合報系資料照片

大法官人事同意權24日將投票，國民黨立委傳擬全數杯葛7位被提名人。據悉，賴清德總統要求民進黨全體委都要對7人投下同意票，否則恐黨紀處理，有綠委擔憂被貼上廢死標籤，也有人認為有爭議的被提名人，實在投不下去，而民進黨立院黨團總召柯建銘也安撫立委，表明會將聲音呈報賴清德。

賴清德8月30日提出7位新任大法官人選，包括台大法律系教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，以及劉靜怡、何賴傑、王碧芳、陳運財及廖福特等法學界人士。

立院院會日前審查大法官人事同意權，統計7名大法官被提名人中，僅王碧芳明確表達支持死刑、姚立明支持死刑但須給與嚴格條件、張文貞不表態，其餘人立場均支持廢死。民眾黨團總召黃國昌先前質詢時也說，黨團發給被提名人問卷中，僅張文貞沒回答死刑存廢態度，其他人都有勇氣面對人權議題，只有張讓他「非常非常失望」。藍白也傳出將以「反廢死」的高民意支持度當後盾，可能聯手杯葛7人。

大法官被提名人的廢死立場鮮明，也讓部分綠委擔憂會因此被貼上標籤。據了解，賴清德要求全數綠委要對7名被提名人投下同意票，否則恐黨紀處理，但有綠委認為，有些被提名人明明有爭議，但在提名前，卻未見賴清德派人與大家溝通，如今卻要強制投票，實在投不下去；也有綠委私下坦言，現在都不能討論，似乎就只能被告知。

據悉，柯建銘面對近期得知民進黨團內各種對大法官被提名人的聲音，他也安撫立委們，表明會將各種聲音呈報給賴清德。

立法院全院委員會日前審查司法院大法官人事案司法院副院長被提名人姚立明（圖），姚立明表示，支持死刑但須給與嚴格條件。圖／聯合報系資料照片
立法院全院委員會日前審查司法院大法官人事案司法院副院長被提名人姚立明（圖），姚立明表示，支持死刑但須給與嚴格條件。圖／聯合報系資料照片
立法院全院委員會日前審查司法院大法官人事同意權案，司法院長被提名人張文貞被民眾黨團總召黃國昌直批「讓他非常非常失望」。圖／聯合報系資料照片
立法院全院委員會日前審查司法院大法官人事同意權案，司法院長被提名人張文貞被民眾黨團總召黃國昌直批「讓他非常非常失望」。圖／聯合報系資料照片

大法官 廢死 賴清德

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