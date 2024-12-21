大法官被提名人「廢死」鮮明 竟連綠委都投不下去？
大法官人事同意權24日將投票，國民黨立委傳擬全數杯葛7位被提名人。據悉，賴清德總統要求民進黨全體委都要對7人投下同意票，否則恐黨紀處理，有綠委擔憂被貼上廢死標籤，也有人認為有爭議的被提名人，實在投不下去，而民進黨立院黨團總召柯建銘也安撫立委，表明會將聲音呈報賴清德。
賴清德8月30日提出7位新任大法官人選，包括台大法律系教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，以及劉靜怡、何賴傑、王碧芳、陳運財及廖福特等法學界人士。
立院院會日前審查大法官人事同意權，統計7名大法官被提名人中，僅王碧芳明確表達支持死刑、姚立明支持死刑但須給與嚴格條件、張文貞不表態，其餘人立場均支持廢死。民眾黨團總召黃國昌先前質詢時也說，黨團發給被提名人問卷中，僅張文貞沒回答死刑存廢態度，其他人都有勇氣面對人權議題，只有張讓他「非常非常失望」。藍白也傳出將以「反廢死」的高民意支持度當後盾，可能聯手杯葛7人。
大法官被提名人的廢死立場鮮明，也讓部分綠委擔憂會因此被貼上標籤。據了解，賴清德要求全數綠委要對7名被提名人投下同意票，否則恐黨紀處理，但有綠委認為，有些被提名人明明有爭議，但在提名前，卻未見賴清德派人與大家溝通，如今卻要強制投票，實在投不下去；也有綠委私下坦言，現在都不能討論，似乎就只能被告知。
據悉，柯建銘面對近期得知民進黨團內各種對大法官被提名人的聲音，他也安撫立委們，表明會將各種聲音呈報給賴清德。
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言