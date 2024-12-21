左正東：民進黨思考爭取白營回流選票 沒想解決僵局

立法院在朝野激烈衝突中通過的「選罷法」等三項法案，府院批評修法過程未經充分討論、無視民意，揚言要捍衛憲政秩序。台大政治系教授左正東分析，民進黨思考的是爭取白營支持者回流的選票而非解決問題，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性。文化大學教授鈕則勳也認為，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。

左正東說，政治理應是妥協的藝術，不過民進黨始終採取對抗性的操作，是試圖更削弱白營支持度，爭取部分民眾黨支持者回流到綠營。他指出，從民調來看，民眾黨的支持度從年初至今已經掉了將近一半，這些選民究竟會流往哪裡去？民進黨顯然看準國民黨目前沒有清楚的共主，更有機會爭取轉為中立的族群，這可能才是民進黨在這一局的盤算，不是想要解決問題，而是爭取自己的支持度。如此看來，目前朝野幾乎沒有妥協的可能性。

左正東分析，民進黨面對朝小野大的大局，採取對抗不妥協的態度，就會激化在野陣營對抗，民進黨可進一步發動群眾、擴散對年輕人爭取支持，在野黨也不可能屈服，當然更不可能妥協。

左正東認為，在野黨需要一個領袖，才有號召力進行社會說服並與執政黨協商，目前主要協商平台是國民黨團，但顯然不具備足夠能量號召支持者或進行更全面的社會溝通、穩固在野陣營的團結，現在的朝野僵局在短期內看起來仍然無解。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，民進黨從大選以來「戰」與「鬥」的邏輯始終沒有改變，尤其立法院是民進黨想全面執政的最後一塊拼圖，因此完全採取攻勢戰略，完全看不出民進黨有妥協或與願意與在野黨溝通的誠意。在這種情況下，在野黨也沒有理由退讓，造成接下來尤其對於政治性高的案子，朝野對抗衝突的場景還會繼續重演。

鈕則勳認為，民進黨應該還會推動大罷免操作，不過會針對指標性的選區採取「精準罷免」，例如針對中部勝選票數接近的立委，若能拉下幾席，就可能改變立院的席次分布讓民進黨重回國會第一大黨，在握有大量行政資源的「鈔能力」情況下就可向民眾黨招手，屆時白營救不一定會一直跟著藍軍走。在這種情勢下，朝野僵局更沒有緩解的可能性。

鈕則勳說，面對這種情況，國民黨除了必須思考在「國會怎麼守」？面對民進黨的宣傳、訴求爭取年輕族群攻勢，國民黨要如何從論述、宣傳上破解這種不利氛圍？其次，對於財劃法修法過關，國民黨應該動員地方首長串聯推出利民政策，讓選民有改，才能更鞏固修法的合理性。此外，鈕則勳分析，民進黨的論述訴求仍圍繞抗中的主軸，國民黨對此仍毫無招架之力，藍軍必須慎思自己的兩岸論述。

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