快訊

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

李多慧小琉球濕身！看海龜超萌片 網喊「給就業金卡」

PLG／Fubon Angels補強補不停 「李雅英師妹」金子仁加盟

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯助理謝克洋。圖／取自謝克洋臉書
國民黨立委徐巧芯助理謝克洋。圖／取自謝克洋臉書

立法院昨日發生嚴重肢體衝突，國民黨立委徐巧芯助理謝克洋帶著油壓剪等進入議場支援藍委攻堅，遭民進黨立委邱議瑩阻攔，此時一名三立魏姓女記者出面與邱議瑩爆短暫言語交鋒。有媒體報導標題稱該記者護謝克洋進入議場，該記者也被曝是謝女友，謝在臉書大方承認該記者確實是他女友，也嗆媒體造謠將提告。

立法院會昨天一度遭民進黨團封鎖已場杯葛意識，三立新聞魏姓記者出面阻攔員警盤查國民黨立委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋，同時與邱議瑩發生口角，三立新聞部做出懲處，魏姓記者記兩小過，主管連帶申誡處分。

對於有媒體報導標題稱該記者護謝克洋進入議場，該記者也被曝是謝女友，謝克洋今在臉書貼文，要求該媒體核稿編輯24小時內改標題並且發文致歉。報導標題就是妥妥的造謠，不改標且不公開道歉，就法院見。

不過不久後，謝克洋又說，該媒體沒有任何人來致電表示，他下周就去告，法院見。他也坦言，該女記者就是他女友無誤，不需要懷疑。他說造謠的部分是標題寫到她「護謝克洋帶工具」這一個部分，以及「幫謝克洋衝議場」的部分，這就是妥妥的造謠，「老子從頭到尾都是一個人單槍匹馬進去，下這個標題是看到鬼逆？」

謝龍介 邱議瑩

延伸閱讀

議場今早再爆藍綠衝突 徐巧芯怒對綠委比中指嗆「垃圾黨」

馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

徐巧芯揭土地違法事證 廖福特支支吾吾說不清

邱議瑩、賴瑞隆為卡「C位」翻臉？市長陳其邁說話了

相關新聞

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

立法院昨日發生嚴重肢體衝突，國民黨立委徐巧芯助理謝克洋帶著油壓剪等進入議場支援藍委攻堅，遭民進黨立委邱議瑩阻攔，此時一名...

民進黨跟青鳥反三法訴求的基調 充滿濃濃尹錫悅既視感

民進黨為了抗議選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案在立法院會闖關，20日藍綠不僅在場內爆發嚴重肢體衝突，場外的青鳥在綠委...

獨／食藥署長莊聲宏任期剩26天 傳毒物專家姜至剛接任

衛福部食藥署長莊聲宏今年7月走馬上任，身為事務官，依組織法將於明年1月15日屆齡退休。醫藥界盛傳食安專家、台大醫學院毒理...

勞累過度眼睛持續出血 立委吳宗憲：手術順利與國民黨同在

立法院今早發生肢體衝突，國民黨立委吳宗憲透露這幾天覺得眼睛不適，就診後發現是因過度勞累，導致玻璃體破裂，眼睛持續出血，必...

禁山豬吊與禁海上賽鴿公投 中選會皆駁回

中選會今天表示，經審議領銜人潘翰疆提出「全面禁止使用山豬吊」、領銜人吳羽心提出「禁止海上賽鴿」公投案，經限期補正後提中選...

就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

考試院第14屆正副院長、考試委員今正式就職，新任院長周弘憲在副總統蕭美琴監交下，從前院長黃榮村接過印信。周弘憲強調，本屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。