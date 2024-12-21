三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

立法院昨日發生嚴重肢體衝突，國民黨立委徐巧芯助理謝克洋帶著油壓剪等進入議場支援藍委攻堅，遭民進黨立委邱議瑩阻攔，此時一名三立魏姓女記者出面與邱議瑩爆短暫言語交鋒。有媒體報導標題稱該記者護謝克洋進入議場，該記者也被曝是謝女友，謝在臉書大方承認該記者確實是他女友，也嗆媒體造謠將提告。

立法院會昨天一度遭民進黨團封鎖已場杯葛意識，三立新聞魏姓記者出面阻攔員警盤查國民黨立委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋，同時與邱議瑩發生口角，三立新聞部做出懲處，魏姓記者記兩小過，主管連帶申誡處分。

對於有媒體報導標題稱該記者護謝克洋進入議場，該記者也被曝是謝女友，謝克洋今在臉書貼文，要求該媒體核稿編輯24小時內改標題並且發文致歉。報導標題就是妥妥的造謠，不改標且不公開道歉，就法院見。

不過不久後，謝克洋又說，該媒體沒有任何人來致電表示，他下周就去告，法院見。他也坦言，該女記者就是他女友無誤，不需要懷疑。他說造謠的部分是標題寫到她「護謝克洋帶工具」這一個部分，以及「幫謝克洋衝議場」的部分，這就是妥妥的造謠，「老子從頭到尾都是一個人單槍匹馬進去，下這個標題是看到鬼逆？」

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