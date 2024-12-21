外媒：韓國瑜將率大型代表團出席川普就職典禮

總部位於美國的政治媒體Politico報導，隨著美國總統當選人川普即將重返白宮，台灣正對華府展開新一輪魅力攻勢，首先聚焦明年1月的就職典禮，將由立法院長韓國瑜率團參加。

Politico引述3名知情人士說法報導，台灣政府將派中國國民黨籍的韓國瑜率領大規模代表團前往華府參加就職典禮。由於這3人未被授權公開討論外交事務，Politico的「國安日報」（NatSec Daily）專欄允許3人匿名。

目前不確定有多少台灣立法委員將出席川普的就職典禮，但知情人士強調，人數會相當可觀。目前也不清楚是否會比台灣過去參加美國總統就職典禮的代表團人數更多。

報導指出，此舉凸顯台灣對於川普重返白宮可能帶來的影響感到不安。川普過去在批評台灣的同時，也支持對中國採取強硬立場，讓台灣官員難以掌握川普的政策走向。

川普確實邀請了中國國家主席習近平出席就職典禮，不過據說習近平打算婉拒；同時，川普身邊既有預定出任國務卿的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等對中鷹派人士，也有像馬斯克（Elon Musk）這樣對中國友好的商業鉅子。

美國智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）亞洲事務研究員塞克斯（David Sacks）認為，韓國瑜可能會試著向川普及其團隊傳達台灣「認真看待自身防務，並非坐享其成」。

台灣過去一向善於駕馭華府政局。曾任美國在台協會處長的楊甦棣（Stephen Young）表示，無論美國哪個政黨執政，歷任台灣政府始終能巧妙利用美國政治以對自己有利，這或許包括強調台灣在晶片產業等方面作為商業夥伴的價值，以及台灣的民主制度。

台灣駐美代表處對此不予置評。中國駐美大使館則未回應置評請求。

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