立院大亂鬥後過三大案 韓國瑜：收工吧 今天就幹到這吧！
立法院自昨天朝野激烈肢體衝突後，經過一整天下來的表決大戰，最後在野挾人數優勢，通過了選罷法、憲訴法及財畫法三大案。過程中，立法院長韓國瑜一度在朝野推擠下跌坐地板，而他也在今凌晨在臉書貼文，「Let's call it a day！」（收工吧 今天就幹到這吧！）
選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案昨在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失控，在民進黨立委鼓動下，突破拒馬與警方發生衝突，差點衝進立院內。
在一整天激烈會議後，韓國瑜今凌晨在臉書貼文「Let's call it a day！到家晚餐，大家辛苦了！今天是冬至，大家平安喜樂。」
由於韓國瑜在朝野拉扯過程中一度跌個四腳朝天，他也留言表示，「接到很多擔心的詢問關心，沒有受傷大家別擔心，要謝謝國民黨立委好朋友們的保護，大家辛苦了。」
立法院副院長江啟臣也在下方留言稱，「與院長作伙打拚，冬至平安。」國民黨立委許宇甄則留言，「韓院長辛苦了！國民黨團結一致！讚讚讚。」國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇，以及立委洪孟楷、邱鎮軍、牛煦庭燈也紛紛留言，相互打氣。
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