獨／食藥署長莊聲宏任期剩26天 傳毒物專家姜至剛接任

衛福部食藥署長莊聲宏今年7月走馬上任，身為事務官，依組織法將於明年1月15日屆齡退休。醫藥界盛傳食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任，對此，姜至剛回應「沒有」，在學校好好當老師，帶學生做研究才是真的，把病人看好才是核心價值。

莊聲宏明年將滿65歲，預估明年1月15日將屆齡退休，任期僅剩下26天。莊聲宏先前接受本報專訪時曾表示「任期是否延長決定權不在自己」，不過醫藥界已盛傳，下一任的食藥署長將由姜至剛接任，姜至剛為毒理界權威，多次在食安事件中扮演要角，今年的寶林茶室中毒案，姜至剛也領銜團隊解析邦克列酸（舊稱米酵菌酸）。

對於被傳即將接任食藥署長，姜至剛表示，沒有接獲徵詢，他會在學校好好當老師，帶著學生認真做研究才是真的，把病人看好才是核心價值。對於今年在寶林茶室的表現，奠定他成為外傳食藥署長一事，他說，「國家需要我們，我們去幫忙講一下，讓大家安心一下」，一直以來他都在替國家服務，而且好好當醫師、好好當老師較重要。

一名藥界不具名人士指出，目前衛福部三級機關中，除了健保署長為政務官外，其他都是事務官，會受到退休年齡等條件限制，目前看來如果組織法沒動，莊聲宏就會屆齡退休。至於新任署長從哪個領域找，目前看來缺藥問題尚未緩解，從藥品領域找的機率大；不過部分歐洲國家，都將食品、藥品的主管機關分開，或許台灣也能考慮，食品交由農業部，食藥署負責藥品。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，目前藥界對於食藥署長人選，有2種說法，第一種是法規鬆綁，讓莊聲宏繼續擔任署長；第二種則是由衛福部持續尋覓人才。

黃金舜表示，大家都清楚食藥署長這個位置不好當，以藥界態度來說，畢竟是藥品主管機關，若不是找藥師，想必也會引起一些風波，過去的食藥署長，幾乎都是藥學專業出身，找非藥界領域人士來管，或許會像過去牙醫出身的衛福部前部長陳時中當時一樣引發反彈。

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