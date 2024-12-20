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周弘憲召開首次院會 決定典試委員長以利試務舉行

中央社／ 台北20日電

為因應有3項考試將於24日起報名，考試院周弘憲今天就職後隨即於下午召開首次院會，通過考試請辦案，以及核提典試委員長並經委員會決定，以利後續典試及試務作業能如期順利進行。

考試院長周弘憲、副院長許舒翔與考試委員今天上午就職。

根據典試法規定，舉行考試應由考選部報請考試院核定設典試委員會，而典試委員會由典試委員長、典試委員與考選部部長組成。典試委員長由考試院院長提經考試院會議決定後，呈請總統特派。

考試院發布新聞稿表示，因應民國114年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及114年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試將於12月24日開始報名，試務作業時程緊迫，為避免應考人權益受到影響，周弘憲、許舒翔與考試委員下午立即召開第1次院會，通過3項考試請辦案及核提典試委員長等事宜，經院會決定典試委員長後，接續要呈請總統特派。

周弘憲在會上表示，維護人民應考試權是考試院憲政責任，考量3項考試即將開始報名，因此今天必須立即召開院會以完成相關法定程序，才能讓考試順利辦理。

周弘憲說，感謝考試院人員在看守期間的努力，讓多項國家考試能順利進行；今天院會也依考試院會議規則第5條之1規定，追認看守期間會議議決事項，讓程序完備。

考試院補充，自9月1日至12月19日看守期間，共召開7次會議，議決事項包含各項國家考試辦理情形核備案、增列需用名額案、增額錄取名額案、遴聘典試人員名單案，以及行政院函請考試院會銜、會同公告法規案等案件。

考試院說，這些事項攸關相關專業職域人力補充、應考人權益與機關人力進用能否及時滿足，以及憲政機關政策規劃與運作，今天也併同由院會追認通過，以完備程序。

周弘憲 考試院

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