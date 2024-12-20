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勞累過度眼睛持續出血 立委吳宗憲：手術順利與國民黨同在

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今早發生肢體衝突，國民黨立委吳宗憲透露這幾天覺得眼睛不適，就診後發現是因過度勞累，導致玻璃體破裂，眼睛持續出血，必須馬上開刀處理，因此他今日開刀，但仍然緊握手機關注著議場攻防的直播。圖／立委吳宗憲辦公室
立法院今早發生肢體衝突，國民黨立委吳宗憲透露這幾天覺得眼睛不適，就診後發現是因過度勞累，導致玻璃體破裂，眼睛持續出血，必須馬上開刀處理，因此他今日開刀，但仍然緊握手機關注著議場攻防的直播。圖／立委吳宗憲辦公室

立法院今早發生肢體衝突，國民黨立委吳宗憲透露這幾天覺得眼睛不適，就診後發現是因過度勞累，導致玻璃體破裂，眼睛持續出血，必須馬上開刀處理，因此他今日開刀，但仍然緊握手機關注著議場攻防的直播。

吳宗憲說，其實這幾天一直覺得眼睛有些不適，但昨天半夜他依然和其他委員們在立法院守夜，還遭遇民進黨立委強行破窗闖入議場。沒想到今天早上參加黨團大會時，症狀加劇到難以忍受，跟醫生討論後，必須趕往醫院檢查，經檢查發現居然是前天的飛蚊症因為過度勞累而玻璃體破裂了，眼睛持續出血、倘施力恐惡化，為了避免造成視力受損必須馬上開刀作處理。因此，他剛剛已緊急完成手術了。

吳宗憲表示，手術過程非常順利，請各位朋友不要擔心。同時，他也很抱歉在今天三大法案拚三讀的重要時刻，他無法與在野的夥伴們並肩奮戰於立法院，但我的心與大家同在，與所有國人同在。儘管一隻眼睛幾乎看不見了，與黨團確認不會影響到法案通過後才敢動手術，進開刀房前的最後一刻，他仍然緊握手機關注著議場攻防的直播。

吳宗憲強調，接下來幾天，他還需要住院觀察跟休養，他會盡快以健康的狀態重新站回大家身邊。缺席是一時的，可拚搏的精神永不退卻。

手術 立法院

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