快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

禁山豬吊與禁海上賽鴿公投 中選會皆駁回

中央社／ 台北20日電
多個動保團體串聯發起反對海上賽鴿公投。聯合報系資料照片／記者郭韋綺攝影
多個動保團體串聯發起反對海上賽鴿公投。聯合報系資料照片／記者郭韋綺攝影

中選會今天表示，經審議領銜人潘翰疆提出「全面禁止使用山吊」、領銜人吳羽心提出「禁止海上賽鴿」公投案，經限期補正後提中選會委員會議審議，認定仍不符合規定，因此都予以駁回。

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議2項全國性公民投票提案，包括潘翰疆領銜提出「你是否同意全面禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，但經法律規定之例外情況除外」，以及吳羽心領銜提出「您是否同意禁止海上（公海）賽鴿」。

全面禁止山豬吊公投由13個愛護動物相關團體所組成的台灣動物共生聯盟發起，他們認為山豬吊殘忍、無差別且殺傷力大，人類與動物無一倖免，且盜獵野生動物肉品產業鏈猖獗，而野味氾濫及捕捉宰殺行為引發跨物種病毒擴散，造成人類疫情隱憂，全面禁止山豬吊符合世界潮流。

禁賽鴿方面，台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心訴求，每年海上賽鴿導致無數鴿子枉死，荒謬、殘忍的比賽制度已經明顯觸犯了動物保護法禁止虐待動物、棄養動物等規定，期盼政府機關採取更積極作為。

中選會說明，2案都在9月24日辦理聽證，經委員會審議，決議函請提案領銜人限期補正，補正後經提這次委員會議審議，認定仍不符合規定，決議都予以駁回。

中選會表示，依公投法規定，提案人之領銜人於30日內補正，並以1次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

中選會 虐待動物

延伸閱讀

藍委提選罷法修法 中選會：若通過將創世界首例

被問民進黨團附和南韓戒嚴 劉世芳、李進勇一陣沉默

要來面對黃國昌了 中選會公告王義川遞補立委當選人

黃國昌注意！王義川最快本周五遞補不分區

相關新聞

影／第二波行動？青鳥再跟警察爆衝突 推倒破壞立院外大門護欄

立法院會今天預計排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，有青鳥支持者不滿加嚴版選罷法三讀通過，稍早在今天...

勞累過度眼睛持續出血 立委吳宗憲：手術順利與國民黨同在

立法院今早發生肢體衝突，國民黨立委吳宗憲透露這幾天覺得眼睛不適，就診後發現是因過度勞累，導致玻璃體破裂，眼睛持續出血，必...

禁山豬吊與禁海上賽鴿公投 中選會皆駁回

中選會今天表示，經審議領銜人潘翰疆提出「全面禁止使用山豬吊」、領銜人吳羽心提出「禁止海上賽鴿」公投案，經限期補正後提中選...

就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

考試院第14屆正副院長、考試委員今正式就職，新任院長周弘憲在副總統蕭美琴監交下，從前院長黃榮村接過印信。周弘憲強調，本屆...

待遇不公問題惡化 兼任師借錢吃飯慘淪月光族

大學兼任教師「免洗」、「好用」又「無處抱怨」？近日一名國立大學兼任講師無奈透露，每個月只領3萬元鐘點費，還要獨力養一個正在自學的兒子，讓她變成月光族，每次到逼近發薪日，甚至要跟親友借錢吃飯。 全台大學兼任教師約4萬多人，多所大學的兼任教師人數都超過專任教師，但他們時至今日仍不受到教育部重視，薪資、工作權等都缺乏保障...

考試院長周弘憲就任 優先檢討修法防職場霸凌

新任考試院長周弘憲今天說，職場霸凌事件衝擊公務體系，考試院最優先處理議題是全面檢討公務人員保障法與公務人員安全及衛生防護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。