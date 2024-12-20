就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

考試院第14屆正副院長、考試委員今正式就職，新任院長周弘憲在副總統蕭美琴監交下，從前院長黃榮村接過印信。周弘憲強調，本屆要處理的重點就是全面檢討公務人員保障法，考試院有責任將職場霸凌相關防治措施法制化，下個會期會將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

周弘憲、副院長許舒翔及考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬･納威Iwan Nawi等人今就職，蕭美琴致詞時表示，周院長、許副院長皆具考試院體系的專業與資歷，新任考試委員也在不同領域各具專業，相信能立即帶領院務步入軌道，增進文官制度健全。

蕭美琴說，過去4年任期中，黃榮村帶領考試院轉型成國家人力資源部門，推動多項法案修訂、完成院部會組織改造、推動數位轉型，將考試院翻轉成新面貌；新任周院長擔任考試院副院長期間，二人共同推動考銓保訓及退撫制度的改革，績效有目共睹。

蕭美琴強調，為持續精進公務人員權益保障，賴清德總統已指示，在建構友善、安全的職場環境，考試院身為公務人員保障的主管機關，更必須以身作則、帶頭示範，盡全力照顧好每位願意至公部門服務的同仁。

周弘憲表示，近來多起職場霸凌事件，衝擊公務體系，為妥善處理此問題，考試院有責任將職場霸凌相關防治措施法制化，以明確規範職場霸凌防治與處理的責任，並建構完整的申訴救濟管道，因此本屆考試院最優先處理的議題，就是全面檢討包括公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法等相關法規，下個會期將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

周院長說，除職場霸凌議題外，加速國家考試資訊化、檢討地方政府職務列等、鬆綁繁複的人事法規、建構更友善健康的職場環境等等，也都是本屆考試院未來的施政重點，今下午將開第14屆第一次院會，讓院務盡速步上正軌。