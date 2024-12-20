快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
考試院院長交接典禮，副總統蕭美琴擔任監交人，考試院前院長黃榮村（左）將印信交給新任院長周弘憲（右）。圖/考試院提供
考試院院長交接典禮，副總統蕭美琴擔任監交人，考試院前院長黃榮村（左）將印信交給新任院長周弘憲（右）。圖/考試院提供

考試院第14屆正副院長、考試委員今正式就職，新任院長周弘憲在副總統蕭美琴監交下，從前院長黃榮村接過印信。周弘憲強調，本屆要處理的重點就是全面檢討公務人員保障法，考試院有責任將職場霸凌相關防治措施法制化，下個會期會將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

周弘憲、副院長許舒翔及考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬･納威Iwan Nawi等人今就職，蕭美琴致詞時表示，周院長、許副院長皆具考試院體系的專業與資歷，新任考試委員也在不同領域各具專業，相信能立即帶領院務步入軌道，增進文官制度健全。

蕭美琴說，過去4年任期中，黃榮村帶領考試院轉型成國家人力資源部門，推動多項法案修訂、完成院部會組織改造、推動數位轉型，將考試院翻轉成新面貌；新任周院長擔任考試院副院長期間，二人共同推動考銓保訓及退撫制度的改革，績效有目共睹。

蕭美琴強調，為持續精進公務人員權益保障，賴清德總統已指示，在建構友善、安全的職場環境，考試院身為公務人員保障的主管機關，更必須以身作則、帶頭示範，盡全力照顧好每位願意至公部門服務的同仁。

周弘憲表示，近來多起職場霸凌事件，衝擊公務體系，為妥善處理此問題，考試院有責任將職場霸凌相關防治措施法制化，以明確規範職場霸凌防治與處理的責任，並建構完整的申訴救濟管道，因此本屆考試院最優先處理的議題，就是全面檢討包括公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法等相關法規，下個會期將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

周院長說，除職場霸凌議題外，加速國家考試資訊化、檢討地方政府職務列等、鬆綁繁複的人事法規、建構更友善健康的職場環境等等，也都是本屆考試院未來的施政重點，今下午將開第14屆第一次院會，讓院務盡速步上正軌。

考試院 職場霸凌 蕭美琴

延伸閱讀

考試院長周弘憲就任 優先檢討修法防職場霸凌

蕭美琴跑台中替蔡英文贈匾 何欣純：這個城市還需繼續努力打拚

考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

考試院人事案 國民黨團決議封殺這二人

相關新聞

就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

考試院第14屆正副院長、考試委員今正式就職，新任院長周弘憲在副總統蕭美琴監交下，從前院長黃榮村接過印信。周弘憲強調，本屆...

待遇不公問題惡化 兼任師借錢吃飯慘淪月光族

大學兼任教師「免洗」、「好用」又「無處抱怨」？近日一名國立大學兼任講師無奈透露，每個月只領3萬元鐘點費，還要獨力養一個正在自學的兒子，讓她變成月光族，每次到逼近發薪日，甚至要跟親友借錢吃飯。 全台大學兼任教師約4萬多人，多所大學的兼任教師人數都超過專任教師，但他們時至今日仍不受到教育部重視，薪資、工作權等都缺乏保障...

考試院長周弘憲就任 優先檢討修法防職場霸凌

新任考試院長周弘憲今天說，職場霸凌事件衝擊公務體系，考試院最優先處理議題是全面檢討公務人員保障法與公務人員安全及衛生防護...

考試院長交接 蕭副總統：照顧公務員考試院責無旁貸

新任考試院長周弘憲今天上任，副總統蕭美琴說，總統賴清德特別提出，政府在建構友善安全職場環境須以身作則、帶頭示範，身為公務...

柯文哲辭黨主席黨內角力升溫 拱黃國昌代理有變數

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，預計下周偵結起訴，柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付民眾黨時，辭職即生效。不過民眾黨表示尚未收到文件。 柯文哲請辭黨主席再拋震撼彈，民眾黨正逢多事之秋，黨內群龍無首，黨內正為了後柯文哲時代的權力競逐展開角力。

健保點值保證0.9元遭質疑 石崇良：考量新冠支出並非常態

日前行政院長卓榮泰表示，今年健保點值保證每點0.9元，甚至更多，引發醫改會擔憂，認為有導致醫院衝量之虞，且對健保財務改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。