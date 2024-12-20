陳忠回顧駐印尼8年 中國大陸打壓下台印交流仍緊密

駐印尼代表陳忠長達8年的任期將結束，標誌他數十年的外交生涯將劃下句點。返國前夕，陳忠與中央社分享派駐多國的心路歷程，並指出，雖近年中國對台灣打壓加劇，但印尼與台灣民間的關係仍持續緊密。

陳忠80年代就進入外交部服務，曾派駐美國、新加坡、紐西蘭、聖多美普林西比和南非等，擁有豐富的外交閱歷。如今將卸任歸國，結束在印尼長達8年的任期，同時寫下歷任駐印尼代表中，任期時間最長的紀錄。

●中國打壓逐年加劇 台印尼仍簽署逾30項合作備忘錄

回顧在印尼的8個年頭，陳忠說，剛到印尼適逢前總統蔡英文推動新南向政策，目標是以人為本，加強與南向國家關係，而印尼就是其中之一。

他指出，當年接任駐印尼代表，有印尼官員親自向他表示「台灣對印尼的貢獻比中國還大」，因此台灣與印尼的關係一直很緊密，特別是教育和農業領域上的合作，已持續多年，過去幾年甚至更為密切。

陳忠說，印尼在各領域都希望與台灣合作，同時也相當需要台灣的協助，並舉例，「像台灣幫助當地農業發展，都是長遠的合作；教育方面，許多印尼人到台灣讀書後，回印尼後對各方有所貢獻，社會上成為中堅份子，同時也能幫助促進與台灣關係」。

陳忠告訴中央社，前印尼總統佐科威（JokoWidodo）執政的首個任期，對台灣相當友善，但後來因中國加大投資印尼，而印尼也須依賴中國資金增建基礎建設，印尼與中國關係增進，使駐處在邀訪印尼官員上遇到挑戰。

他說：「以前邀訪官員相對容易，但現在就算沒有張揚，他們（中國方）很快就會打聽到，打壓地比較厲害。」不過，陳忠強調，佐科威並非刻意與台灣疏遠，而是中國藉由與印尼經貿上的合作，打壓台灣在印尼的拓展空間。

話鋒一轉，陳忠表示，台灣與印尼雙方的民間關係並不受中國打壓影響，並說，「印尼人對台灣的印象始終很好」，他回顧過去的8年駐印尼期間，台灣與印尼已簽署逾30項合作備忘錄，顯現雙方緊密關係仍持續。

●捍衛台灣司法管轄權 肯亞機場搶人一戰成名

警界出身的陳忠，多次在外國捍衛台灣司法管轄權，以將台灣嫌犯遣返回台。其中最廣為人知的莫過於擔任駐南非代表時，2016年4度遠赴肯亞處理台灣嫌犯遣返案。

當時在國際政治的黑暗與國內一片罵聲中，陳忠仍努力爭取將台嫌遣送台灣，可惜最終在機場搶人未捷。

陳忠回憶，他藉由訴諸外媒並爭取國際人權團體協助，在法理上取得勝利，但肯亞當局最後仍不敵對岸壓力，將被法院宣判無罪的台灣人送往中國，著實讓奮戰到最後一刻的陳忠黯然神傷。

陳忠被派至印尼後，面對多起兩岸詐嫌在印尼落網的案件，屢次捍衛台灣司法管轄權，爭取將台籍詐嫌遣送回台受審，不讓中國當局將人帶走。他說，剛到印尼3個月，就有台灣人因詐騙案遭捕，當時他去爭取司法管轄權時，被當地官員批評台灣詐騙犯多，因此下定決心要盡力減少台灣人赴印尼犯罪，不讓台灣聲望受影響。

●源頭攔阻 有效嚇止台灣人赴印尼犯罪

他所採取的措施包括與印尼移民局分享曾犯下詐騙案的台灣人名單，供印尼方參考，必要時移民官可拒絕其入境印尼。

雖然過去幾年名單人數不多，但他認為應有殺雞儆猴的效果。近年來，赴印尼從事詐騙行為的台灣人已減少許多。

另外，陳忠剛到印尼時，發生多起台灣人運毒至印尼而遭判重刑的案件。對此，陳忠除了積極透過媒體提醒台灣人，在印尼犯下毒品相關案件恐面臨死刑外，也微調駐外警員的工作模式。

他向中央社解釋，刑警處理犯罪事件一向是掌握線索後，再透過跟監直到嫌犯犯案後再進行逮捕。該做法雖能立功，卻有損台灣聲望。

作爲警察出身的外交官，陳忠因此要求駐印尼的警務秘書，若得知有台灣人試圖要到印尼犯罪，就立即阻止，雖「無法因破案而記功，但能維護台灣的國際聲望」。

近年，鋌而走險運毒至印尼的台灣人也已大幅減少。

●台灣國際聲望高 應與印尼等重要國家拉近關係

陳忠強調，台灣在國際的地位持續提高，許多第一世界的國家與台灣的關係更為緊密，唯獨第三世界國家卻沒太大進步。

陳忠認為，印尼作為大國，是區域的領導者，在國際上相當重要。因此，他常向印尼官員表示，「印尼要以大國自居，雖中國對印尼重要，但印尼對中國更為重要，或至少同等重要」，並對官員們強調，「中國無法失去印尼」。

陳忠期盼，甫上任的印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）所領導的政府，能擁有不同思維，對台灣及兩岸關係會有新的看法。

退休在即的陳忠，面對現今國際地緣政治，他認為，台灣外交官在各國都應有套論述，並以漸進式的方式，使對方沉浸在該論述中，進而接受或支持台灣。

他期盼年輕外交官能擁有統合思考的能力，「就像下圍棋一般，多方面思考」，並建議在外交上，除了繼續加強與理念相近國家的關係外，也應把理念未必相近，但重要的國家納入其中，加強與台灣關係。

●派駐多國留美好回憶 印尼修改總統令是未竟之志

陳忠派駐的國家遍及亞洲、美洲、非洲與大洋洲，如今將揮別外交官職位。回憶駐外經歷，他笑說，很難選出最喜歡的國家，但就風景與氣候則最喜歡南非；至於整體風光則首選紐西蘭；對美國，則是熱愛其多樣性。

在印尼住了8年的陳忠，最爲深刻的則是印尼人民的溫和與謙遜。

他告訴中央社：「我派駐到每個地方都是看她的好處，雖然也會有缺點，但是我不會受缺點干擾，我享受她的優點，所以每個曾派駐國家，都有喜歡的地方。」

當談及推動印尼與台灣關係上，是否仍留有遺憾時，陳忠直指，最大遺憾就是未能推動改變前印尼總統蘇哈托（Suharto）時代，所制定印尼與台灣關係的總統令。

他解釋，當時的總統令將台灣與印尼關係界定在純粹的貿易關係，因此雙方交往的架構都是著重於貿易，而中國至今仍會以該總統令來破壞台灣與印尼發展其他關係。

陳忠說：「台灣在國際的聲望、成就，以及舉足輕重的地位今非昔比，30年前的總統令早該修改，卻一直沒改。」

他透露，在佐科威第一任期時，前印尼副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）也認為應修改與台灣關係的總統令，並召開跨部會會議進行討論，可惜最終結果仍未能修改，僅成立「Taiwan Desk」作為台灣官方與印尼的接洽窗口。

陳忠說，該窗口加速辦理台灣外交人員的簽證，算是唯一的進步，但不能修改總統令，仍是他心中一大遺憾。

即將離任的陳忠，一生大半輩子都奉獻給國家，派駐印尼的8年，成為他近45年外交生涯的最後一站。除了為自己留下豐富人生閱歷，也鞏固台灣與印尼民間的友好關係，並盼望，兩國緊密連結能傳承下去。