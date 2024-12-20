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考試院長交接 蕭副總統：照顧公務員考試院責無旁貸

中央社／ 台北20日電
新任考試院長周弘憲。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
新任考試院長周弘憲。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

新任考試院周弘憲今天上任，副總統蕭美琴說，總統賴清德特別提出，政府在建構友善安全職場環境須以身作則、帶頭示範，身為公務人員保障主管機關，考試院責無旁貸，盡全力照顧好每位願意到公部門服務的人員。

考試院今天舉行院長交接典禮，由副總統蕭美琴監交，考試院前院長黃榮村交接印信給第14屆院長周弘憲。

蕭副總統致詞表示，恭喜第14屆考試委員通過立法院人事同意權，每位成員在專業與能力出類拔萃，相信在周弘憲與考試院副院長許舒翔帶領下，必定能立即讓院務步入軌道，並承擔為國舉才重責大任，讓國家憲政機關順利運作。

蕭副總統說，新任考試委員能力優秀，包括人事管理、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原住民行政等不同專業領域，一定能帶來不同觀點衝擊，增進文官制度健全與改革，與時俱進。

蕭副總統表示，感謝黃榮村過去4年帶領，將考試院轉型成國家人力資源部門，改革多項法案，也完成院部會的組織改造；在數位化浪潮下，推動數位轉型，將考試院這個老機關翻轉成新面貌。

蕭副總統說，周弘憲畢業於國立台灣大學法律學系，具公務人員考試與律師資格，原任考試院副院長，也曾擔任銓敘部部長、保訓會主委以及行政院人事行政總處的前身人事行政局局長，長期歷練與考銓、保訓業務相關的機關首長職務。

蕭副總統表示，周弘憲在擔任考試院副院長期間，與黃榮村共同推動考選、銓敘、保訓、公務人員退撫制度改革及數位轉型，績效有目共睹，相信周弘憲接掌考試院長一定會繳出亮眼成績單。

蕭副總統表示，為持續精進公務人員權益保障，總統賴清德特別提出，政府須在建構友善、安全職場環境部分以身作則、帶頭示範，身為公務人員保障主管機關，考試院責無旁貸，盡全力照顧好每位願意到公部門服務的人員，相信周弘憲領導的考試院必定能達成這個重責大任。

公務員 周弘憲 考試院 蕭副總統

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