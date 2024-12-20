健保點值保證0.9元遭質疑 石崇良：考量新冠支出並非常態

日前行政院長卓榮泰表示，今年健保點值保證每點0.9元，甚至更多，引發醫改會擔憂，認為有導致醫院衝量之虞，且對健保財務改善無益。健保署長石崇良今天表示，此次點值撥補是因為去年3月以後，新冠就診相關費用由健保支應，但點值撥補絕非常態。

健保採取總額預算制度，在固定預算下以點值給付醫療支出，導致每點可獲給付可能不足一元，醫療院所表達將 影響醫護人員待遇等。今年五月國民黨立委王育敏提出健保法修正案，將現行健保總額支付制度由支出上限的制度改為支出目標的制度，保障健保點值為1點0.95元或1點1元，最後雖未入法，但在七月通過主決議中，要求衛福部在明年年6月30日前達到平均點值1點新台幣0.95元。

卓榮泰日前針對健保點值提出三大原則，一是補足新冠疫情、類流感期間較2019年同期所增加的費用，二以用公務預算將點值補到0.9元，三是點值已在0.9元以上者，依照比例再補上去。

石崇良說，自從去年3月開始，新冠肺炎相關醫療費用從原本的公務預算改由健保支應，而新冠目前尚未完全消失，甚至因新冠導致的併發症、交叉感染費用，造成醫療負荷，因此針對新冠肺炎、類流感較2019年同期所增加的醫療費用，給予撥補。

石崇良強調，此次調整為非預期，主要是受到政策改變，絕非常態。健保署持續針對健保點值改革，朝向每點達到0.95元努力，也會避免醫療院所申報管理失控，也將針對偏鄉、燈塔型醫院提供點值保障，確保醫療平權。