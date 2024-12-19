律師與環團聯署：支持張文貞任司法院長 並撤回憲法訴訟法修正案

立法院下周將進行司法院正副院長及大法官被提名人之人事同意權進行投票，詹順貴等近30名律師及環保團體聯署聲明，共同支持張文貞擔任司法院院長，並停止審理並撤回憲法訴訟法的修正案。

該聲明指出，環境為新興的人權議題，包含氣候變遷、環境汙染、生態多樣性喪失等，已對人權造成許多負面影響，甚至威脅人類的生存，然而過去釋憲實務鮮少觸及，因此憲法法庭亟需有環境專業的大法官強化環境人權的保障。

該聲明說，總統府此次提名張文貞為我國司法院院長，張文貞於美國取得法學博士後在台灣大學法學院擔任教職逾十年，深耕憲法、國際人權法、行政法及國際環境法等公法學及比較法學，法學專業能力上無庸置疑。

此外，張文貞積極貢獻所學，擔任許多政府組織的諮詢委員，將法治與人權仔細鑲嵌在行政體系的每個角落，近年來，張文貞也在國際社會上積極擔任學會要職，增加台灣公法學在國際上的能見度。

該聲明指出，張文貞長期協助人民團體的組織運動，擔任環境法律人協會理事及環境權保障基金會董事，從人民權利落實的角度監督政府施政、推動人權倡議，不僅提供許多環境、氣候領域等專業意見，更時常提醒環保團體及環境律師應如何從立法、行政、司法、民間及國際社會等各方面展開多層次的對話，並推進環境議題。

張文貞在推展法治及人權中，尤其強調須根基於憲政脈絡與現實，因憲法並不是虛無飄渺的價值，而是扎根在該塊土地上的基石，大法官面對的往往是重大的基本權衝突或是政治風暴，該如何釐清現實，適時沉默，適時走入衝突與風暴，以憲法價值回應衝突、解決僵局，往往考驗著大法官的智慧，而張文貞無論在教學還是實務上，相當重視憲法機關間的互動與對話，以及司法解釋做成後的政治影響，這些主張對於現今我國分立政府的現況而言，尤為重要。因此支持張文貞擔任我國司法院院長，並呼籲立法院各黨團同意張文貞被提名人的人事案。

該聲明也提醒立法院，各個憲法機關都具有機關忠誠義務，不得阻撓其他憲法機關行使職權，也不得使其他憲法機關陷於癱瘓，此乃憲政國家運作的基石。但目前審理中的憲法訴訟法，意圖以增加程序門檻的方式，阻擾憲法法庭作成裁判進而癱瘓其運作，恐將動搖我國的憲政體制，所有環境、性別、勞工等人權議題，皆無法再透過憲法法庭尋求救濟，權力分立亦會跛腳，因此嚴正呼籲，應停止審理並撤回憲法訴訟法的修正案。