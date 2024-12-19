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卓榮泰：深化原住民族權益保障 實現公平正義

中央社／ 台北19日電

行政院長卓榮泰今天主持「行政院原住民族基本法推動會第17次委員會議」，要求持續推動原住民族社會安全發展計畫、強化原推會跨部會溝通平台機制，深化原住民族權益保障，並完善各領域的均衡發展，實現台灣社會的公平正義。

卓榮泰今天首次主持行政院原住民族基本法推動會委員會議，行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰會中表示，原推會自成立以來，已陸續推動及完成多項原住民族重大事務，未來接續原轉會推動原住民族歷史正義的工作之後，責任將更為重大，也更仰賴所有原推會委員的專業協助。

卓榮泰表示，原轉會自2016年成立以來，已完成多項原住民族權利流失的真相調查，並於原住民族語言文化、深化自治、原鄉建設及族人權益保障等相關工作上取得重大成果。

卓榮泰說，原推會將在原轉會8年累積的成果基礎上，持續深化、推動原住民族希望工程，也請原民會妥適規劃原推會接續原轉會的相關法制化作業及執行工作，持續強化原推會跨部會溝通平台機制，深化原住民族權益保障，並完善各領域的均衡發展。

談到原住民族社會安全發展計畫推展情形，卓榮泰說，政策推動以來，縮短原住民族與社會各項指標的差距各方面工作已有顯著成效，包含原住民族平均餘命、失業率等皆往好的方向發展，未來請原民會持續強化文化健康站的在地特色，提升照服員的專業及族語能力，發展符合部落需求的文化照顧模式，並持續推動都市文化健康站的設立。

針對原住民族家庭服務中心將轉型並納入社會安全網，卓榮泰要求原民會持續向各地方政府及社工積極說明，精進原住民族健康權、社福權及工作權的保障，增進原住民族各項權利，逐步縮減原住民族與社會各項指標的差距，實現台灣社會的公平正義。

卓榮泰 原住民族

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