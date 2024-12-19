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批吳沛憶助理拍片「造假公審」 葉元之：民進黨厚顏無恥

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葉元之今指出，自己一早認真審國科會預算，結果民進黨立委吳沛憶的康姓助理，竟利用他短暫去其他委員會質詢的期間，錄影片在網路造謠，質疑他缺席跑通告。葉元之批，民進黨是做賊喊捉賊，簡直無恥。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之今指出，自己一早認真審國科會預算，結果民進黨立委吳沛憶的康姓助理，竟利用他短暫去其他委員會質詢的期間，錄影片在網路造謠，質疑他缺席跑通告。葉元之批，民進黨是做賊喊捉賊，簡直無恥。圖／葉元之辦公室提供

國民黨立委葉元之今指出，自己一早認真審國科會預算，結果民進黨立委吳沛憶的康姓助理，竟利用他短暫去其他委員會質詢的期間，錄影片在網路造謠，質疑他缺席跑通告。葉元之批，民進黨是做賊喊捉賊，因為這周審預算，最不認真的就是包括吳沛憶在內的好幾位綠委，竟還好意思攻擊他，簡直無恥。

葉元之表示，吳沛憶的康姓助理在網路上傳一段影片，說民進黨教文委員全員到齊；國民黨只有4位委員在場，民眾黨也不在場，然後要「協尋葉元之」。但真相從國會直播頻道看得很清楚，他今天一早就在教文委員會等待開會，9點02分就出現在直播畫面中，11點17分教文委員會休息以後，他才去財政、司法法制2個委員會質詢，結束以後馬上趕回教文委員會，繼續處理剩下的預算。

葉元之說，反觀攻擊他的民進黨立委，只有范雲一人認真開會，吳沛憶則到10點左右人才出現，而早上在處理吳沛憶的提案時，因為吳人不在，范雲還代吳發言，遭會議主席萬美玲制止，說「吳沛憶委員是是多久會進來」、「如果個把小時都沒有辦法進來的話，每個委員還是講自己的提案就好」。

葉元之續說，這周教文委員會審文化部、故宮、及國科會預算，民進黨立委大半時間都缺席，審文化部預算時，早上也只有范雲跟一兩位綠委在；昨天審故宮預算時，也是只有范雲跟一兩位綠委在，吳沛憶大半時間都沒出現。

葉元之批，結果吳沛憶的康姓助理，竟利用民進黨短暫「全員到齊」的時間，營造民進黨認真審預算的假象，還攻擊真正認真審預算的人，簡直厚顏無恥，「自己不來還叫助理去攻擊別人，好意思？」

葉元之強調，委員會是給立委審預算的地方，不是給民進黨助理造謠的地方，民進黨助理公然「造假公審」他，簡直囂張至極，無法無天，吳沛憶應該道歉。

吳沛憶 葉元之

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