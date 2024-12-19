民眾黨團不挺翁曉玲憲訴法版本 但仍盼提高判決門檻

民眾黨團今天凝聚出黨團版憲法訴訟法草案版本，據了解，黨團不支持採一致決，但認同提高憲法法庭判決同意門檻，草案明定做出憲法判決同意的大法官人數應達9人，明天院會處理前將積極與國民黨團溝通。

立法院會20日除了討論事項議程有選罷法修正草案，還有國民黨立委翁曉玲所提憲法訴訟法修正草案。根據翁曉玲版內容，明定大法官現有總額為憲法增修條文第5條所定人數，即15位，且做出判決應經大法官現有總額2/3以上同意，暫時處分也應經大法官現有總額2/3以上同意，引發外界質疑。

民眾黨立委黃珊珊曾投書法律刊物，指修法明定現有總額，可能出現立法院行使人事同意權卻導致司法權停擺後果，她個人不支持修正，此舉一度遭外界解讀藍白合作破局。

據了解，民眾黨團近期積極討論整合憲法訴訟法版本，今天已敲定最終的黨團版本草案。草案明定，參加憲法法庭評議應達10位大法官，做出判決同意應達9人。

民眾黨團人士表示，黨團不認同一致決，因為這在法理上有問題，但認同要提高憲法法庭判決同意門檻，並且總統府應提名足夠的大法官才能夠評議同意。

民眾黨團人士指出，由於明天院會有排定憲訴法議程，若選罷法順利三讀修正通過，待處理至憲訴法修正草案時，將提出修正動議，院會處理之前將積極與國民黨團溝通。

現行憲法訴訟法第30條明定，判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。