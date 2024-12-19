接見翻譯文學大獎得主 賴總統：彰顯台灣文學實力

賴清德總統今天接見2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎，他恭喜兩位翻譯文學大獎得主獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學放眼世界的格局和實力。

賴總統表示，《臺灣漫遊錄》描寫兩位女性在台灣的鐵道與美食之旅，反思殖民主義和國族認同的議題，這樣的獨特視角，令人欽佩。

賴總統表示，楊双子在得獎時提到，寫這本書的目的是為了回答台灣人究竟是什麼人。他能夠理解，因為台灣數百年來，不斷受到不同民族的統治。身為台灣的總統，希望可以團結台灣所有人民共同打拚，讓台灣人從此以後就是台灣人。台灣這塊土地是屬於台灣人的，台灣人要在這塊土地上永遠自主、做自己的主人，「這是我們應該要有的目標」。

賴總統說，台灣文化的內涵其實既深又廣，需要更多人的發掘及創作。期盼未來有更多的文學作品，讓台灣的故事傳播到更遠的地方，讓每一代的台灣人都能在自己的土地上訴說自己的故事、唱自己的歌，獲得國際社會對我們的肯定與尊敬，「大家一起來努力」。