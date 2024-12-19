駐外人員性騷遭控吃案還被「秋後算帳」 監院糾正…僑委會回應了

監察院今天指出，僑委會在得知駐外人員涉性騷擾時，未依法採取有效糾正措施，後續又以追溯曠職等理由給予被害人2大過處分，有違反禁止申訴報復規定疑慮，因此通過糾正。僑委會回應，尊重監院權行使，但就相關事實認定，並無吃案問題。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心人員去年指控上司張希賢性騷擾，並控僑委會吃案，後來又指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等。僑委會當時回應，考績作業都依法定程序辦理。

僑委會指出，基於「性騷零容忍」政策，去年6月15日第一時間獲悉任職巴西聖保羅女員工，疑似遭時任主任張希賢性騷擾，即分別與雙方當事人訪談，並責令張希賢減少與該員工對話及業務或私下接觸，兩人獨立工作，該員工女不再隸屬張希賢管理。且著手張希賢調職返國程序。

該員工當時表示，接受上述措施並明確表示不提出申訴。之後因得知將通盤檢討駐區人力配置，始再公開受性騷擾為手段，目的在於不願接受機關的人事調度安排。事後，該員工對其調動向保訓會提出申訴已遭駁回，並認定非對其之不利益處分。

至於張希賢性騷擾懲處僅申誡一次，僑委會表示，是依照聘邀外聘委員與機關人員組成的調查小組，綜合該員工與張希賢互動情形建議懲處額度，考績則是根據張希賢工作表現，並考量其懲處後核給。該員工考績則是因其有辦理採購未驗收即先行付款，延宕多項工作等具體事由核實評定。該員工主張其考績丙等為因性騷擾申訴而受的不利益處分，已向保訓會提出復審，保訓會認定並無關聯，絕無監察院糾正指「因申訴而遭到不利處分」的疑慮。

僑委會指出，該員工駐外期間曠職及未經核准與中資機構人員聯繫交往，是經僑界檢舉、立委質詢並有媒體披露，與性騷擾申訴無關。僑委會是經謹慎查證屬實，該員工曠職超過五日，依考績法核予一大過，僑委會並無裁量權限。該員工去年9月甚至試圖聯繫台僑、協助中資友人非法入境巴拉圭同行旅遊的離譜行徑，已嚴重損害國家利益，僑委會按其違失情節依法懲處，並無監察院所指違反行政程序法平等原則、誠信原則，與其提出性騷擾更毫無關係。

僑委會表示，身為駐外人員，應以國家利益為優先，不應對於與中資互動的規定視若無睹。此外，公務員依規定出勤是最基本的原則，該員工曠職明顯有違本分。為維官箴，僑委會作相當的懲處，絕對經得起檢視，呼籲應提防有心公務員藉口受性騷擾，干擾機關正當管理的不實投機性行為，杜絕僥倖心態。