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立院初審外役監條例 適度放寬遴選積極資格

中央社／ 台北19日電

立法院司法及法制委員會今天初審通過外役監條例第4條條文修正草案，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬，包括把其中一款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」等，以利受刑人於服刑期間，即得以逐步適應社會生活。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立委徐巧芯陳玉珍分別所提外役監條例第4條條文修正草案，以及民進黨立委王世堅所提外役監條例第4條及第21條條文修正草案。

委員會討論過程中，法務部提出建議，希望維持現行條文，不予修正。不過經在場立委討論後，第4條條文按陳玉珍提案版本通過，至於第21條則不予修正，維持現行條文。全案不須交由黨團協商。

陳玉珍提案說明提及，外役監設立的目的是在使受刑人得逐步適應社會生活，但外役監條例第4條於民國112年7月31日修正施行後，因第4條第1項第1款所定的積極遴選條件過於嚴格，以致合乎此積極要件得以遴選至外役監的受刑人大量減少，使得各外役監收容的受刑人遽減。

陳玉珍提案說明指出，這不但造成外役監舍房閒置，一般監所卻出現人滿為患，起居環境幾乎已達難以符合人道要求的不正常現象，且因此耗費監所整體資源，甚至有礙外役監設置是為使一般受刑人得逐步適應社會生活，早日社會化的立法目的，因此她提案修法，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬。

現行外役監條例第4條第1項規定，外役監受刑人，應由法務部矯正署就各監獄受刑人中，合於3款規定者遴選之。其中第1、第2款為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」、「有悛悔實據且1年內符合陳報假釋法定刑期」，第3款則是在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。

初審通過條文，將外役監條例第4條第1項的第1款、第2款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」、「有悛悔實據且3年內符合陳報假釋法定刑期」。

受刑人 外役監 徐巧芯 王世堅 陳玉珍

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