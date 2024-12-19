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馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
11月6日，國防部邀請媒體前往陸軍南測中心，參觀義務役士兵射擊紅隼火箭彈。記者林俊良／攝影
11月6日，國防部邀請媒體前往陸軍南測中心，參觀義務役士兵射擊紅隼火箭彈。記者林俊良／攝影

國造紅隼反裝甲火箭彈，近來累遭批評物不達所值。立院外交國防委員會今天審查114年度國防部預算時，將陸軍司令部的彈藥購置預算凍結2億元，責成中科院對於發展中的第二代紅隼火箭，必須具備四種性能，分別為可在室內發射、具備預測目標慣性、串列式彈藥、減重。

質疑紅隼的性能，而對陸軍司令部明年總額64.169億元「一般彈藥購置及維護」預算提出凍結的立委，包括國民黨的馬文君徐巧芯（與非外交國防委員會的林沛祥共同提案），以及民進黨的沈伯洋。最後主席王定宇裁定，凍結2億元。

陸軍司令部編列，委由中科院製造紅隼的預算，總計5.962億元，分兩年編列。今年已執行3億元，114年編列2.962億元。

中科院 國防部 徐巧芯 沈伯洋 紅隼 馬文君

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