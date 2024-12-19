中南部空汙嚴重 經濟委員會決議減列燃煤預算60億元

有鑑於中部空汙嚴重，多位在野黨立委今天在立法院經濟委員會提案，要求刪減凍結台電明年度火力發電燃煤預算。經過多次協商，最後決議減列火力發電燃煤60億元，並要求中火、高雄減煤100萬公噸。

立法院經濟委員會今天審查114年度台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司預算，其中在台電預算部分，多位立委針對中部空汙問題，提出火力發電預算刪減凍結案。

114年度火力發電預算項目共約新台幣1051億元，因應中部空汙嚴重，民眾黨立委張啓楷提案刪減500億元、國民黨立委陳昭明要求凍結5%、國民黨立委張嘉郡和廖偉翔要求減列凍結各50億元、國民黨立委楊瓊瓔要求減列20%。

台電董事長曾文生表示，近年燃煤用量已逐步下降，但因應用電成長，燃氣部分有所增加，台電大方向是在穩定供電之餘，持續減碳並做電力調度，而台電明年度已自行先減量300萬公噸。

不過，這番說法在野黨立委並不認同，楊瓊瓔更當場不滿表示，台電所說的減煤300萬公噸，事實上指的是高雄興達電廠燃煤機組轉燃氣，是原本就有的既定計畫。

討論過程中，多位中部立委堅持要刪減預算，與台電一度沒共識，身兼經濟委員會召委的民進黨立委邱志偉原欲裁示先保留送交協商。不過，現場在野黨立委要求訴諸表決，氣氛一度緊張。但邱志偉呼籲，經濟委員會向來傳統沒在委員會表決，希望朝野心平氣和處理。

經過朝野立委多次溝通討論，最後經濟委員會決議火力發電費用的燃煤項目減列60億元，並通過藍綠立委各自提出的兩項主決議，分別是「要求114年度中火減煤100萬噸」，以及「為加速減碳，請台電公司撙節購煤預算減列高雄100萬噸」。

曾文生會後受訪指出，若立法院真的三讀通過刪減60億元預算，換算約等於120萬公噸煤、約30億度發電，台電其實一直都在降煤炭，但例如2021年因為缺水，水力發電約下降20到30億度，換算約等於100萬公噸煤的發電量。

曾文生坦言，運用再生能源也涉及氣候變遷的狀況，但既然經濟委員會審查結論是這樣，「台電盡量努力」；有關明年供電，第一目標仍是維持供電穩定。