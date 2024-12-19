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台大癌醫院慶…恰為前妻75歲冥誕 郭台銘：走進醫院忍不住想起她

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
永齡基金會創辦人郭台銘（紅衣者）說，台大癌醫分院不僅是對醫療進步的追尋，更是他對前妻淑如的紀念，它承載了對生命的尊重與關懷，每次走進醫院，都忍不住想起淑如。記者林琮恩／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘（紅衣者）說，台大癌醫分院不僅是對醫療進步的追尋，更是他對前妻淑如的紀念，它承載了對生命的尊重與關懷，每次走進醫院，都忍不住想起淑如。記者林琮恩／攝影

台大癌醫今天舉行六周年慶暨公共藝術揭幕典禮，台大癌醫主要捐贈者永齡基金會創辦人郭台銘出席典禮，他表示，今天也是已故前妻林淑如75歲冥誕，前妻一生雖然短暫，卻豐富而充實，讓自己明白生命的長短並不重要，兩人的共同期盼是讓更多人因為愛與希望，重燃對生命的關懷。

台大癌醫分院院長楊志新、台灣大學校長陳文章、前校長管中閔、楊泮池等人今天共同出席台大癌醫周年記者會；乳癌防治基金會的真愛合唱團獻唱歌曲作為暖場。郭台銘說，前妻15年前就是乳癌復發，病逝台大醫院，從相識、相戀到步入婚姻，兩人花了五年時間，描繪彼此的承諾，並訂下一份50年人生契約，因為疾病戛然而止。

郭台銘表示，前妻教會他，生命長短並非重點，而是生命的深愛與真情，前妻用自己的生命，對家庭、對先生無私付出，展現對生命的熱愛，與活在當下的珍惜，因為這份真愛，讓自己在前妻離世後，決定將這份真愛，延續到更多人的生命中，「於是台大癌醫誕生了，這座醫院不僅是對醫療進步的追尋，更是我對淑如的紀念，它承載了對生命的尊重與關懷，每次走進醫院，都忍不住想起她。」

楊志新說，自己曾經「幻想」成為世界級的醫師，在台大癌醫分院成立後，這已不是夢想，而是任務，癌醫分院有最好的硬體設施、最佳的醫療團隊，一致的目標是讓癌症病人認為這是他想去的地方，上個月賴清德總統視察台大癌醫，自己告訴總統與衛福部團隊，「我們要給癌症病人一生的旅程，從診斷到復原，到復歸社會，整段癌症旅程應是完整的。」

台大癌醫今天也為公共藝術作品「永愛」的揭幕儀式，該藝術品由著名設計師楊北辰創作，以台大癌醫永真樓的正反雙色C型logo設計為雕塑的俯視角度，以環抱台大癌醫的群山為造型發想，應用先進「無模漸進鈑金成型」科技，並將國立台灣大學、國立台灣大學醫學院、台大癌醫及永齡健康基金會之機構標識，與台大癌醫三大核心精神：「醫學與科技」、「合作與守護」、「自然與人文」，構成七個象徵「永愛」的發光體金屬標誌，懸掛於石雕本體上。

乳癌 前妻 台大醫院 永齡基金會 郭台銘

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