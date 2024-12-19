賴清德行程遭洩…總統府維安洩密連環爆 綠委點名蔡明彥負責

針對總統府維安人員接連爆發洩密案。民進黨立法委員陳冠廷點名，國安局長蔡明彥及各相關單位主管應為維安漏洞負起政治責任，「涉案人手機竟發現不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等資料」，蔡明彥作為特勤維安最高統籌者，更應主動釐清並解決這些組織架構的缺失。

陳冠廷表示，檢調從涉案人手機中發現總統行程、特勤內部機密檔案，除了少數公開行程外，「竟還包含不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等資料，這關係到國家元首的安危與人脈網，怎麼可以不用當責？」

陳冠廷說明，特勤中心作為維安人力調度的關鍵單位，雖隸屬國安局，但管理機制長期鬆散，特別是在特勤中心的指揮體系中，副指揮官與國安局副局長皆為中將，加上牽涉到總統府侍衛室，造成指揮鏈權責不清問題，蔡明彥作為特勤維安最高統籌者，更應該主動釐清並解決這些組織架構的缺失，善盡統籌之責。

「每次出事都說要檢討，兩、三個月內還是相繼有人遭起訴或羈押。」陳冠廷強調，從憲兵指揮部、保六總隊到國安局，各級主管都應承擔督導不周的責任，不論是調職或降職，都必須展現當責態度。

陳冠廷指出，針對保六總隊曹姓警務員案件，雖已依「警察人員人事條例」停職處分，但更應追究整個維安團隊的管理漏洞，國安局應立即強化對特勤中心的督導，並重新檢討維安人員的審查機制，確保總統維安工作萬無一失。