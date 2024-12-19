快訊

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

接見美智庫訪團 賴清德：中國企圖改變台海現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見布魯金斯研究院訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見布魯金斯研究院訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今接見布魯金斯研究院訪問團時表示，中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀；衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切。

賴總統致詞時，首先祝賀首次來台灣的布魯金斯研究院院長魯斯（Cecilia Rouse）生日快樂，感謝她生日當天率團訪問台灣，並祝福訪問圓滿成功，也歡迎副院長馬洛尼（Suzanne Maloney）在今年8月後再度來訪，並感謝中國中心何瑞恩（Ryan Hass）主任長期對台灣的支持。

賴總統表示，近年全球戰略日益複雜，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，在各區域內的聯合行動更具侵略性，也更顯示出極權主義的擴張，對全球造成共同的挑戰，「因此我們必須要團結在一起」。

賴總統說，對於中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀，「我們衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切」。台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。

賴總統指出，「我們會持續強化國防力量，不管是國防自主或對外軍事採購」；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

台美21世紀貿易倡議首批協定上周正式生效，賴總統說，這是台美經貿關係的重要里程碑，不僅在經貿領域，台灣和美國在安全和教育文化等各領域，也都有豐碩的合作成果。期盼在未來複雜的國際情勢中，能和美國以及民主國家共同合作，扮演正面的力量，促進全球的民主和繁榮。

魯斯致詞時表示，此次訪問正值美國政權交接時期，川普總統當選人即將在明年1月20日就職。儘管美國政治領導人每4年輪替一次，台美雙方人民緊密連結的共享價值及利益始終維持不變。

魯斯表示，透過與賴總統及台灣各界領袖見面，能更深入了解台灣對於強化台美關係及支持台灣和平與繁榮的想法。這些見解將有助於強化他們的研究動能，維持布魯金斯研究院長期超越黨派及客觀獨立的立場。

台美關係 美國

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案 學者認有望全票通過 總統「國師」被逮

尹錫悅遭彈劾！接下來會如何？民主韓國為何老是出現失敗總統？

法前總統沙柯吉貪腐案維持原判 須戴電子腳鐐服刑

新聞中的公民與社會／南韓總統彈劾案續燒 我國戒嚴程序又是如何？

相關新聞

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

趕在國土計畫法上路前，今年初7間公司欲在花蓮縣七星潭旁興建七大度假村，送審興辦事業計畫。本報陽光行動報導七大度假村為兩...

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

接見美智庫訪團 賴清德：中國企圖改變台海現狀

賴清德總統今接見布魯金斯研究院訪問團時表示，中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀；衷心感謝美國等民主...

台大婦產科C教授性騷 陳文章：府未施壓且調查未結束

台大醫學院婦產科名醫C教授被爆出性騷擾多名學生，周刊報導稱，性騷案件已經性平會調查、確認，且教評會將於13日討論該案。台...

【重磅快評】賴友友放火 馬永成變信賴團隊「馬維拉」

行政院發布最新一則人事消息，政壇紛擾，綠營既驚也憂，驚的是將近60歲的扁朝大將馬永成重出江湖，憂的是信賴團隊補了漏洞也露...

七星潭渡假村案退件 環團歡呼：守住第一道防線

花蓮縣「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫，花蓮縣政府認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。長期追蹤此案的地球公民基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。