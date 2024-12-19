政院提修法 投資抵減項目增列AI、節能減碳

因應世界趨勢，行政院會今天通過產業創新條例部分條文修正草案，除投資抵減項目新增人工智慧、節能減碳等，也將適用時間延長至民國118年；草案也增訂管理配套措施，若未申請核准實行投資且未撤回者，最高處新台幣1000萬元以下罰鍰。

現行產創條例第10條之1規定，截至今年底，投資智慧機械、導入第5代行動通訊系統、資通安全產品或服務相關硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額合計達100萬元以上、10億元以下，經專案核准可適用當年度抵減率5%或分3年抵減率3%。

由於第10條之1投資抵減年底將落日，行政院會今天通過產業創新條例部分條文修正草案，第10條之1修正重點部分，主要是保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等投資抵減項目，同時為因應AI應用快速發展，鼓勵企業全面提升產業競爭力，以及配合全球減碳趨勢與2050淨零排放目標，增訂人工智慧、節能減碳項目。

此外，為配合適用項目增加，第10條之1修正將現行適用投資支出金額上限新台幣10億元提高至18億元，希望能讓產業多投資AI與節能減碳設備，加速數位與淨零雙軸轉型，同時，施行期限也延長至118年12月31日，與產創條例其他租稅優惠條文拉齊。

產創條例第23條之1、第23條之2修正重點部分，則為擴大適用申請對象，引導有限合夥創投事業資金多挹注新創事業，主要透過下修門檻，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%。

而為鼓勵更多天使投資人投資新創事業，草案也下修門檻並且擴大適用對象，新增個人投資設立2年以上未滿5年的新創事業，且投資額達50萬元，將適用租稅優惠。

同時，為保護關鍵技術及維持產業競爭力，第22條修正重點則聚焦對外投資管理範圍，除投資達一定額度應事前申請核准外，也增列投資於特定國家或地區以及特定產業或技術等情形，須事前申請。

經濟部投資審議司副司長呂貞慧出席政院會後記者會時解釋，投資達一定額度的部分，預計配合央行對外投資額度，從現行15億元調整成30億元，至於特定國家或地區原則上會參考出口管制以及聯合國相關規定，主要是對伊朗、伊拉克等國投資需事先申請。

至於特定產業或技術，呂貞慧指出，主要會包含軍用碳纖維材料、衛星太空技術、農業育種技術、半導體相關技術，以及晶片與後量子時代技術等，上述包含投資額度、特定國家與地區以及技術，後續將透過子法作明確訂定。

另外，此次增訂第67條之3中央主管機關配套管理權限，投資者若未申請核准實行投資，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，而未改正、停止或撤回投資，則處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。草案將送立法院審議。