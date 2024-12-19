快訊

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

聽新聞
0:00 / 0:00

台大婦產科C教授性騷 陳文章：府未施壓且調查未結束

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針對台大醫學院婦產科C教授性騷案，台灣大學校長陳文章今天表示，性平會與教評會獨立運作，且均在調查程序，尚未有明確結論，「不像周刊所說的這麼快。」本報資料照片
針對台大醫學院婦產科C教授性騷案，台灣大學校長陳文章今天表示，性平會與教評會獨立運作，且均在調查程序，尚未有明確結論，「不像周刊所說的這麼快。」本報資料照片

台大醫學院婦產科名醫C教授被爆出性騷擾多名學生，周刊報導稱，性騷案件已經性平會調查、確認，且教評會將於13日討論該案。台灣大學校長陳文章今天表示，性平會與教評會獨立運作，且均在調查程序，尚未有明確結論，「不像周刊所說的這麼快。」

根據周刊報導，有受害醫師不堪騷擾，向院方「申請保護令」，禁止C教授靠近。不過，礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後，才敢檢舉。另，周刊也提到，性騷擾案已由台大醫院、台大性平會、校評會通過，但該教授為保住退休金，已申請退休，並從台大醫院離職。

陳文章今天出席台大癌醫中心分院院慶活動時表示，台大性平會與教評會是獨立審查單位，有關C教授涉及性騷一案，目前仍在調查過程，尚未結案，依照相關流程規定，待調查完成、結案簽結後，結論才會送至校長室。

國民黨立法委員日前舉行記者會，稱C教授找來總統府資政、台中茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛關說。李茂盛日前由律師發布聲明澄清，該院聘用醫師乃借重其醫學專業，對醫師私領域毫不知情亦無法干涉，關於坊間指射涉及性騷的C姓醫師，院方已先停診，同時主動安排患者改掛其他醫師，保障病患權益。院方將靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，該院將依對C姓醫師做相關處置。

陳文章則表示，一切如茂盛醫院聲明所說，自己並未遭遇府院人士關說。

台大醫學院 台大醫院 醫師

延伸閱讀

桃園某國小籃球隊師爆性騷 教育局：明年1月中調查出爐

藍委指控台大名醫性騷總統府撐腰 府：未涉入

台大C教授爆性騷遭點名「賴親信」施壓？ 李茂盛：非事實

台大婦科權威性騷找高層施壓 國民黨團點名「他」是賴清德親信

相關新聞

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

趕在國土計畫法上路前，今年初7間公司欲在花蓮縣七星潭旁興建七大度假村，送審興辦事業計畫。本報陽光行動報導七大度假村為兩...

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

接見美智庫訪團 賴清德：中國企圖改變台海現狀

賴清德總統今接見布魯金斯研究院訪問團時表示，中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀；衷心感謝美國等民主...

台大婦產科C教授性騷 陳文章：府未施壓且調查未結束

台大醫學院婦產科名醫C教授被爆出性騷擾多名學生，周刊報導稱，性騷案件已經性平會調查、確認，且教評會將於13日討論該案。台...

【重磅快評】賴友友放火 馬永成變信賴團隊「馬維拉」

行政院發布最新一則人事消息，政壇紛擾，綠營既驚也憂，驚的是將近60歲的扁朝大將馬永成重出江湖，憂的是信賴團隊補了漏洞也露...

七星潭渡假村案退件 環團歡呼：守住第一道防線

花蓮縣「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫，花蓮縣政府認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。長期追蹤此案的地球公民基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。