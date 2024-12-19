台大婦產科C教授性騷 陳文章：府未施壓且調查未結束

台大醫學院婦產科名醫C教授被爆出性騷擾多名學生，周刊報導稱，性騷案件已經性平會調查、確認，且教評會將於13日討論該案。台灣大學校長陳文章今天表示，性平會與教評會獨立運作，且均在調查程序，尚未有明確結論，「不像周刊所說的這麼快。」

根據周刊報導，有受害醫師不堪騷擾，向院方「申請保護令」，禁止C教授靠近。不過，礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後，才敢檢舉。另，周刊也提到，性騷擾案已由台大醫院、台大性平會、校評會通過，但該教授為保住退休金，已申請退休，並從台大醫院離職。

陳文章今天出席台大癌醫中心分院院慶活動時表示，台大性平會與教評會是獨立審查單位，有關C教授涉及性騷一案，目前仍在調查過程，尚未結案，依照相關流程規定，待調查完成、結案簽結後，結論才會送至校長室。

國民黨立法委員日前舉行記者會，稱C教授找來總統府資政、台中茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛關說。李茂盛日前由律師發布聲明澄清，該院聘用醫師乃借重其醫學專業，對醫師私領域毫不知情亦無法干涉，關於坊間指射涉及性騷的C姓醫師，院方已先停診，同時主動安排患者改掛其他醫師，保障病患權益。院方將靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，該院將依對C姓醫師做相關處置。

陳文章則表示，一切如茂盛醫院聲明所說，自己並未遭遇府院人士關說。