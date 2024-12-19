【重磅快評】賴友友放火 馬永成變信賴團隊「馬維拉」

行政院發布最新一則人事消息，政壇紛擾，綠營既驚也憂，驚的是將近60歲的扁朝大將馬永成重出江湖，憂的是信賴團隊補了漏洞也露出馬腳，必須借重前朝元老登板救援，馬永成宛如賴團隊的「馬維拉」。前總統陳水扁當年也曾將親信林錦昌從國安會諮委調任行政院政委，賴清德總統的信賴布局暗藏何種玄機？

行政院長卓榮泰前晚宣布，馬永成將出任行政院政務委員，未來將銜接府院「全社會防衛韌性委員會」工作，協助部會間和中央、地方事務溝通，並與發言人對外說明政策。政委一職看似平凡無奇，卻因主角是馬永成，江湖捲起千堆雪。

相較於國安會諮委的幕僚性質，跨部會政務委員具有高度協調功能，直達天聽的馬永成形同「欽差大臣」，要扛起國安事務，還肩負政院對外發言、協調地方縣市等重責；面對遍地烽火，現任行政院秘書長龔明鑫顯然缺乏政治能力，必須仰賴馬永成重回前線，接管卓內閣的危機處理，「馬維拉」身影將如影隨形。

馬永成再度被翻牌，彷彿時光倒流。1994年陳水扁當選台北市長，馬永成出任市長室參事，嶄露頭角卻低調潛水，直到1997年發生「拔河斷臂事件」，時任新聞處長羅文嘉請辭，接任的馬永成才跳上前線，扁、馬從此成為命運共同體，甚至留下民進黨執政烙印。

2006年扁朝弊案延燒，馬永成淡出政壇後曾表示，他很難撇清自己與民進黨的關係，他自認無論做什麼事都會有爭議，外界對他的印象「都留在過去」，但他已離開政治圈多年，他經商沒能耐、教書沒資格、更沒打算重返政壇。蔡政府2016年重返執政，當年7月網路媒體《上報》上線，馬永成擔任副社長，2020年8月，馬永成卸任時表示，他應該不會再回媒體、也不會再做政治了。

馬永成幾度進出政媒圈，「退出政壇」言猶在耳，沒想到如今再度成為總統人馬。卓榮泰特別點名馬永成重整全社會委員會，這項任務是美方最重視的工作之一，原本由中將出身的政委季連成負責，卓內閣今年5月剛成軍上路時，當時AIT理事主席羅森伯格還專程赴行政院拜會初上任的季連成，如今卻傳出季「太有個人想法、想法又落伍」，因此改由馬永成操盤。

全社會委員會整合困難只是冰山一角，大多數卓內閣首長是由賴總統面試、欽點，人人自認是「國王人馬」，原本就是學界、企業界的一方之霸，往往說得比做得還多，但政治是管理眾人之事，不是單一領域的專家就可以搞定，各部會缺乏橫向整合的機制，例如霸凌事件連環燒，行政院本身就是受災戶，如何去整合滅火？

2007年扁朝執政末期烽火連天，林錦昌也從國安會諮委轉任行政院政委，但為時已晚。藍綠皆不乏退將回鍋，國民黨「金小刀」金溥聰2024操刀功力不復當年，馬永成此次重回第一線，不只對內整合，還要對外因應藍營百里侯，各界也好奇是否廉頗老矣？

賴政府用人唯親、近親繁殖，「賴友友」卻接連放火，臨危上陣的勞動部長洪申翰、交通部長陳世凱，連民進黨內都質疑威望和能力不足，馬永成提刀上陣，銜命督軍也備戰2026，國民黨立委王鴻薇揶揄，馬永成將成賴清德的「錦衣衛」。

賴政府近臣當道，決策圈窄化，可用之將屈指可數，只好找30年前的廉頗回朝；扁朝殷鑑不遠，信賴團隊同質性太高，「錦衣衛」若變成「僅一位」，無疑是執政團隊最大危機。