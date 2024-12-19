快訊

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

聽新聞
0:00 / 0:00

保六警官洩密賴清德行程 總統府：依法懲處絕不寬貸

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，全案已進入司法審判階段。圖／總統府提供
針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，全案已進入司法審判階段。圖／總統府提供

針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。

從保六總隊借調國安局特勤中心的曹姓警務員，因涉洩漏總統不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等資訊給民間友人，9日被依洩密、違反國家機密保護法移送法辦並聲押獲准，保六總隊今天開記者會證實，指出已對曹員祭出停職處分，配合檢方後續調查。

郭雅慧指出，總統府維安人員向來堅守崗位，恪盡職責，對於個別人員涉嫌違法，不僅傷害兢兢業業的國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。總統府也將持續強化軍警公務機密保護法制宣導訓練，以提升國家安全防衛意識，加強防杜不法行為。

司法 國安局 總統府發言人

延伸閱讀

凌濤：青鳥已成「求職代名詞」 賴清德恐面對三大後座力

馬永成任政委 李彥秀：凸顯賴清德不信任英系人馬

香蕉皮可吃 對岸影片支持賴清德總統昔日主張

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

相關新聞

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

趕在國土計畫法上路前，今年初7間公司欲在花蓮縣七星潭旁興建七大度假村，送審興辦事業計畫。本報陽光行動報導七大度假村為兩...

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

接見美智庫訪團 賴清德：中國企圖改變台海現狀

賴清德總統今接見布魯金斯研究院訪問團時表示，中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀；衷心感謝美國等民主...

台大婦產科C教授性騷 陳文章：府未施壓且調查未結束

台大醫學院婦產科名醫C教授被爆出性騷擾多名學生，周刊報導稱，性騷案件已經性平會調查、確認，且教評會將於13日討論該案。台...

【重磅快評】賴友友放火 馬永成變信賴團隊「馬維拉」

行政院發布最新一則人事消息，政壇紛擾，綠營既驚也憂，驚的是將近60歲的扁朝大將馬永成重出江湖，憂的是信賴團隊補了漏洞也露...

七星潭渡假村案退件 環團歡呼：守住第一道防線

花蓮縣「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫，花蓮縣政府認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。長期追蹤此案的地球公民基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。