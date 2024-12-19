保六警官洩密賴清德行程 總統府：依法懲處絕不寬貸

針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。

從保六總隊借調國安局特勤中心的曹姓警務員，因涉洩漏總統不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等資訊給民間友人，9日被依洩密、違反國家機密保護法移送法辦並聲押獲准，保六總隊今天開記者會證實，指出已對曹員祭出停職處分，配合檢方後續調查。

郭雅慧指出，總統府維安人員向來堅守崗位，恪盡職責，對於個別人員涉嫌違法，不僅傷害兢兢業業的國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。總統府也將持續強化軍警公務機密保護法制宣導訓練，以提升國家安全防衛意識，加強防杜不法行為。