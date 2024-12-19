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七星潭七大度假村暫緩 新城鄉長：本能促進觀光發展

聯合報／ 記者王燕華侯俐安／花蓮即時報導
新城鄉長何禮臺表示，「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫本能為地方增加稅收、帶來工作機會，但前提是絕對不能違法。記者季相儒／攝影
新城鄉長何禮臺表示，「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫本能為地方增加稅收、帶來工作機會，但前提是絕對不能違法。記者季相儒／攝影

花蓮縣「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫，花蓮縣政府認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。新城鄉長何禮臺表示，此案本能為地方增加稅收、帶來工作機會，但前提是絕對不能違法，若縣府要求併案，面積超過併案就是要環評，盼業者配合規定。

聯合報陽光行動7月揭露七大度假村為攻七星潭，經查發現，七大度假村分別由兆陽、定廣、衡達、吸詮餐飲、東海置業、信旦、金棧開發等七大公司送件，卻是新東陽、吸引力兩大集團旗下所有或相關企業，彼此交叉持有，花蓮縣政府近來查證後確認全案暫緩。

何禮臺當時受訪指出，新城鄉是花蓮的北大門，除了七星潭是最美的風景區，距離太魯閣峽谷風景也近，若能有大量的觀光旅館等無煙囪投資，他舉雙手贊成，「這對房屋稅、地價稅、營業稅都能提高」，尤其若能像國外海灘飯店一樣，也能遇見花蓮觀光大躍進。

對於全案暫緩，何禮臺今天受訪表示，七星潭周邊七家飯店開發申請案，可以為地方增加稅收、帶來工作機會，對發展觀光是好事，但前提是絕對不能違法，若縣府要求併案，面積超過併案就是要環評，站在地方角度，對開發案樂觀其成，還是希望業者配合縣府規定，縣府也能盡速審查，讓案件加速進行。

何禮臺也表示，國土計畫法明年就要實施，對於各地投資案都有影響，不只是花蓮，但很多縣市都還沒將計畫送到中央，認為政府對於國土法將上路還沒有準備好，為了地方產業的發展，希望中央能夠延辦國土法，或者有更細密的規定，能夠重新審查過再上路。

何禮臺 花蓮縣政府 飯店

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