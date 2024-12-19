七星潭渡假村案退件 環團歡呼：守住第一道防線

花蓮縣「七大度假村圍攻七星潭」開發計畫，花蓮縣政府認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。長期追蹤此案的地球公民基金會表示，守住第一道防線，但海岸之爭並未結束，地方發展不該建立在財團炒作土地上。

聯合報陽光行動今年7月揭露七大度假村圍攻七星潭，經過調查發現，七大度假村分別由兆陽、定廣、衡達、吸詮餐飲、東海置業、信旦、金棧開發等七大公司送件，卻是新東陽、吸引力兩大集團旗下所有或相關企業，彼此交叉持有，花蓮縣政府近來查證後確認全案暫緩。

長期關注花東海岸線的地球公民基金會表示，這場海岸之爭遠未結束，地球公民花東辦公室設立十年，擋下無數海岸開發案，就是因為深信自然的美與豐饒，是台灣人的共同財產。

地球公民基金會表示，地方發展不該建立在財團炒作土地上，而是符合周邊環境特質與人文脈絡的明智使用，「我們要留給下一代的不是暴力邏輯，而是生生不息的珍貴自然」，將持續對抗這場對海岸的侵害。

對於七大度假村以切割土地方式送審興辦事業計畫，規避環境影響評估。地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，業者以切割土地規避環評早已行之有年，長期相關人等都心知肚明，這是地方政府必須把關之責，不應懈怠。

黃靖庭表示，明年將上路的國土計畫法，目的就是要預先規畫、減少開發外部性，七星潭周邊這類地區環境脆弱，大面積量體飯店群若要進駐，公共設施、汙水排水、供電供水真的都做好了嗎？地方政府若真心想開發，公共設施與整體規畫都應到位。