立院爭議法案紛擾不斷 卓榮泰盼先通過總預算案

行政院長卓榮泰19日指出，針對近期立法院的紛擾，希望國會能聽取社會意見，暫緩爭議性、政治性法案，先通過明年度中央政府總預算案等福國利民法案。

立法院本會期主要是預算會期，然近期立法院針對各項重大爭議法案則一直不斷出現衝突。對此，行政院長卓榮泰表示，非常憂慮最近的衝突，回想剛上任時曾與立法院長韓國瑜會面，當時討論到福國利民法案應該要先行，沒有共識的法案從長計議，目前卻都看到爭議性法案，導致衝突不斷。

卓榮泰說，近日也有民間團體透過各種方式表達意見，他尊重民眾表達自由，也希望國會可以聽到社會各種聲音，是否能將不需要在此時引起社會動盪的議題先平緩下來，讓中央政府總預算等其他法案先通過，至於爭議性、政治性很高無法達成共識的法案，待國會內部議事順暢之後，雙方再來積極溝通。

此外，卓榮泰也提到，希望各部會首長在面對立法院審查明年度預算時，應本於誠意溝通、民眾優先原則，不要引起不必要紛爭，不過昨日行政院秘書長龔明鑫在國會本想說明，但遲遲無法進入說明，耗在國會一事無成，這絕非兩院互動常態，盼各界不要以此理由質疑行政院與部會說明總預算案的誠意，期待立法院能提升效率，讓行政團隊能在合法正當狀況下推動政策，執行預算。