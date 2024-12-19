快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

陸委會「三不」回應陸方開觀光善意 藍委轟：無腦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報資料照片

面對上海副市長華源拋出，積極推動上海居民赴台團隊遊，陸委會提出「三不」原則，不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。國民黨立委李彥秀批無腦，沒話找話講，只是向深綠交代的話術。

李彥秀說，陸委會根本就是「膝反射」的無腦回應，更凸顯陸委會對於對岸突如其來的交流善意毫無準備。陸委會第一時間大酸對岸「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？」到昨日回應，強調「我方歡迎陸客來台觀光的立場不變」；再到最新的「三不」。顯然民進黨政府兩岸政策混亂，陸委會上面還有一堆「公婆」下指導棋，才會每日一變，三天三種不同的回應。

李彥秀表示，請問兩岸與國際政策的開放或終止，政府的哪一項背後沒有政治考量？重點是有沒有傷害台灣人民利益，傷害中華民國主權。上海市政府單向宣布開放居民組團來台觀光，完全沒提出附帶條件，陸委會的回應是「畫地自限」嗎？「不會隨時為脅迫而叫停」更是不知所云，上海團都還沒成行，陸委會就在期待喊停？還是對開放始終採取「拒止戰」？台灣6月宣布禁團令，難道不是隨時叫停？民進黨宣布禁團令的理由不正是國安威脅？

李彥秀強調，民進黨政府大可展現氣度，宣布階段性鬆綁「禁團令」，不僅釋出善意，更重新掌握兩岸觀光交流的主導權。但是陸委會所謂的「三不」原則，真的就是沒話找話講，只是向深綠交代的話術。

上海 李彥秀 陸委會

延伸閱讀

馬永成任政委 李彥秀：凸顯賴清德不信任英系人馬

選罷法議事錄大戰 李彥秀：民進黨用打破頭取代數人頭

班班喝鮮奶像「防空警報」李彥秀批農業部

吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

相關新聞

民眾黨團爆勞動部濫用墊償基金 開嗆陳菊請辭監察院長

勞動部就業安定基金爭議連環燒，民眾黨立法院黨團今天再度指控，勞動部大內宣不手軟，就連墊償基金都敢亂花。民眾黨團總召黃國昌...

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

行政院霸凌通報平台上線1週收53案 中央地方都有

媒體報導行政院2名處長涉霸凌。行政院發言人李慧芝今天說，2案都已立案調查；此外，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案...

陸委會「三不」回應陸方開觀光善意 藍委轟：無腦

面對上海副市長華源拋出，積極推動上海居民赴台團隊遊，陸委會提出「三不」原則，不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而...

王義川、邱泰源、羅文嘉表現狀況外 堪稱綠營新三寶

當家不鬧事只是執政的低標，當家還要有面對問題、解決問題的能力。綠營執政「新三寶」—立委王義川、衛福部長邱泰源、海基會秘書長羅文嘉近日的表現，只能說嘆為觀止。

青鳥碰瓷自摔 趙少康：這種素質還期待他們抗中保台？

民團昨號召青鳥到國民黨中央黨部前抗議，一名青鳥看到反綠直播主，突然假摔碰瓷，全程被錄下。中廣前董事長趙少康說，一個好手好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。