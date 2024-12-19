陸委會「三不」回應陸方開觀光善意 藍委轟：無腦

面對上海副市長華源拋出，積極推動上海居民赴台團隊遊，陸委會提出「三不」原則，不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。國民黨立委李彥秀批無腦，沒話找話講，只是向深綠交代的話術。

李彥秀說，陸委會根本就是「膝反射」的無腦回應，更凸顯陸委會對於對岸突如其來的交流善意毫無準備。陸委會第一時間大酸對岸「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？」到昨日回應，強調「我方歡迎陸客來台觀光的立場不變」；再到最新的「三不」。顯然民進黨政府兩岸政策混亂，陸委會上面還有一堆「公婆」下指導棋，才會每日一變，三天三種不同的回應。

李彥秀表示，請問兩岸與國際政策的開放或終止，政府的哪一項背後沒有政治考量？重點是有沒有傷害台灣人民利益，傷害中華民國主權。上海市政府單向宣布開放居民組團來台觀光，完全沒提出附帶條件，陸委會的回應是「畫地自限」嗎？「不會隨時為脅迫而叫停」更是不知所云，上海團都還沒成行，陸委會就在期待喊停？還是對開放始終採取「拒止戰」？台灣6月宣布禁團令，難道不是隨時叫停？民進黨宣布禁團令的理由不正是國安威脅？

李彥秀強調，民進黨政府大可展現氣度，宣布階段性鬆綁「禁團令」，不僅釋出善意，更重新掌握兩岸觀光交流的主導權。但是陸委會所謂的「三不」原則，真的就是沒話找話講，只是向深綠交代的話術。