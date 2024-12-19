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保六警官涉洩密遭押 總統府：依法懲處絕不寬貸

中央社／ 台北19日電

針對有保六警官涉嫌洩露總統不公開行程遭羈押，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。個別人員涉嫌違法，不僅傷害兢兢業業的國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。

檢調發現，保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，涉嫌將總統賴清德的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。曹姓警務員12月8日遭特勤中心解編、歸建保六總隊，並於9日依洩密、違反國家機密保護法送辦並聲押獲准。

保六總隊今天召開記者會說明，強調隨即對曹員處以停職處分，也會嚴加調查、絕不護短。

針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，郭雅慧下午表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。

郭雅慧說，總統府維安人員向來堅守崗位，恪盡職責，對於個別人員涉嫌違法，不僅傷害兢兢業業的國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。總統府也將持續強化軍警公務機密保護法制宣導訓練，以提升國家安全防衛意識，加強防杜不法行為。

司法 國安局 總統府發言人

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