青鳥碰瓷自摔 趙少康：這種素質還期待他們抗中保台？

民團昨號召青鳥到國民黨中央黨部前抗議，一名青鳥看到反綠直播主，突然假摔碰瓷，全程被錄下。中廣前董事長趙少康說，一個好手好腳的年輕人，好端端地自摔，躺在地上指控別人推他，眼見沒人上當理他，只好摸摸鼻子自己站起來，簡直丟人現眼。青鳥這樣的素質跟水準，還期待他們上戰場抗中保台嗎？

趙少康今透過臉書指出，民進黨放出青鳥到國民黨中央鬧事，國民黨用「大型就業博覽會」諷刺青鳥行動回敬，讓人感覺到國民黨現在真的不一樣了，面對挑釁不是只會緊閉大門不理會、挨打不敢吭聲，現在的國民黨寸土不讓、直球對決，展現監督能量。

趙少康說，民進黨當家執政，治國沒半步、鬧事千萬步，青鳥昨晚當眾演出「民主碰瓷」。早年民進黨的街頭運動充滿理想，為台灣爭取民主，願意真的流血流汗，成為階下囚；如今看看綠委王義川對立法院議事人員作威作福的嘴臉，民進黨高層吃香喝辣、貪汙腐敗；青鳥年紀輕輕不學好，沒有論述、理念，只會招搖撞騙，真是悲哀。

立法院會明天處理選罷法修正草案，朝向「罷免連署須附身分證影本」方向修法。至於提高罷免門檻的修法尚須經一個月協商冷凍期。不過，趙少康認為除了罷免連署身分查核必須完善，罷免票數當然要比當選票數多才能罷免。

趙少康認為，罷免的仇恨力量大，但是反對罷免者的投票意願通常不會太強烈，當選要36%選票，罷免只要25%的選票，當選拿到的選票比罷免票多了10萬票，怎麼合理？罷免是人民的權利，為的是如果選上的公職人員極端不適任，人民可以收回託付，而不是被民進黨濫用，因為輸不起，動輒發動報復性罷免，或者成為政治鬥爭的手段。