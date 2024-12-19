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民眾黨團爆勞動部濫用墊償基金 開嗆陳菊請辭監察院長

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會。記者林銘翰／攝影

勞動部就業安定基金爭議連環燒，民眾黨立法院黨團今天再度指控，勞動部大內宣不手軟，就連墊償基金都敢亂花。民眾黨團總召黃國昌表示，勞動部花錢拍影片，結果點閱數慘不忍睹，前部長許銘春堪稱票房毒藥，顯見勞工是民進黨心中最肥的一塊肉。

民眾黨立法院黨團上午舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會，民眾黨立委陳昭姿指出，為了追查勞動部霸凌案，有如打開潘朵拉的盒子，勞動部大內宣、買網軍不手軟，一年花上億元搞社群媒體，就連積欠工資墊償基金都敢花，這是所有失業勞工的救命錢。

陳昭姿說，從2023到2024年上半年，整個勞動部花在新媒體的預算，總計超過新台幣1億元，就業安定基金幾乎變成民進黨的社群基金，其中就勞工保險局的部分，媒體宣傳總額超過980萬元，而且不止濫用就業安定基金，就連積欠工資墊償基金都敢動用。

陳昭姿再指，勞動力發展署拍攝「阿春部長會客室」系列影片，點閱數從97到641次不等，「比我個人直播還差，拍這個做什麼，卸任部長後當紀念品嗎」，總計10部影片花費478萬，其中一支點閱數26萬，但是僅有17人按讚、3則留言，是否有網軍灌水，勞動部要給說明。

陳昭姿也說，勞動部委外經營臉書粉絲團，總金額為216萬5000元，平均一篇圖文成本為5931元，勞保局同樣也是委外經營，最離譜的是藉此進行認知作戰，例如去年傳出要引進10萬印度勞工，許銘春當初聲稱是假訊息，結果今年選後馬上簽訂合作備忘錄（MOU）。

民眾黨立委張啓楷指出，勞動部在2022年拍攝「敬，前進的光」系列影片，7支影片花費203萬，總計觀看次數僅6818次，民眾黨團要求勞動部提供預算編列情形，結果得到資料卡在部長室的回覆。隨後，勞動部又在2023年拍攝「敬，她們給予的光」系列影片，同樣花費超過189萬元。

張啓楷表示，在這些勞動部拍攝的影片當中，總是可以看見監察院長陳菊，監察院負責監督、糾正與彈劾，院長卻一直出現在浪費錢的影片，是否有點角色錯亂，監察院淪為功能不彰的蚊子院，陳菊也自詡為末代監察院長，是否有無愧對現在的角色，建議她考慮提早請辭。

黃國昌直言，勞動部撒錢完全不手軟，拍片不是在表揚勞工，而是在表揚陳菊跟許銘春，很多側翼網軍看完，恐怕都羨慕得不得了，「勞動就是民進黨心中最肥的一塊肉」，從就業安定基金到積欠工資墊償基金，全部都是花在陳菊跟許銘春身上。

黃國昌也說，許銘春很會向上管理，旁邊站的人就是陳菊，難怪監察院一片靜悄悄，況且陳菊是勞委會主委出身，看到勞動部用勞工的錢拍馬屁，難道都不會感到丟臉或不好意思，以後其他機關也都有樣學樣，因為許銘春就是最好的標竿，只會讓全體納稅人怒火沸騰。

勞動部 影片 民眾黨

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