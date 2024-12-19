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對朝野衝突表憂慮 卓榮泰盼國會暫緩爭議法案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今對國會衝突表達憂慮，期盼行政立法互動良好。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今對國會衝突表達憂慮，期盼行政立法互動良好。圖／聯合報系資料照片

朝野近期為選罷法、憲訴法與財劃法爭鋒相對，行政院秘書長龔明鑫更因選罷法議事錄攻防掃到颱風尾，更因此被控訴藐視國會。行政院長卓榮泰今對國會衝突表達憂慮，期盼行政立法互動良好；他說，過去與立法院長韓國瑜會面時曾提及福國利民法案先行，卻看到爭議性法案導致衝突不斷，期盼國會聽到社會各界聲音，暫緩造成社會動態的議題。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰會中針對立法院動態發表談話，他說，今天有幾位首長在立法院因此沒有出席院會，行政團隊近期都忙著明年中央政府總預算審議，他很憂慮看到國會最近衝突不斷，希望行政立法兩院互動良好，議案討論也應順暢進行。

卓榮泰表示，上任之初曾幾次和韓國瑜會面時提到，福國利民法案先行，沒共識的從長計議，目前看到的卻是，具有爭議性法案導致衝突不斷。

卓榮泰指出，這兩天有民間團體透過各種方式表達意見，行政院尊重人民表達自由，也希望國會能聽到社會的各種聲音，是否能把不需在此時引起社會動態的議題稍稍平緩下來，讓其他如總預算等必要法案在此時通過，至於爭議性、政治性很高的，顯然無法達到共識的法案，期待在國會內部議事順暢之後，行政院積極和國會進行更好溝通。

卓榮泰提醒，希望各部會首長在面對預算審查時，本於誠意溝通、人民優先原則，不要引起不必要的紛爭。

由於昨天立法院內政委員會原定審查行政院院本部預算，卻因朝野上演確認選罷法修法議事錄大戰，最終毫無進度。卓榮泰也對秘書長龔明鑫整天耗在國會卻一事無成回來，表達委屈與感謝。

他強調，此絕非兩院互動常態，希望各界不要因為這樣的理由，對行政院各部會審查預算的誠意和努力有任何疑問，行政院仍然很願意去說明，也希望國會能提升效率，政府才能在合法正當情況下推行政策，爭取預算，執行人民需要的政策。

行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

卓榮泰 立法院 行政院

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