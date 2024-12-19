撥補只是拖延…藍委凍結勞部預算 要求提勞保年改時程

立法院衛環委員會今繼續審查明年度勞動部公務預算。立委王育敏等人關注勞保財務問題，提案凍結勞保相關預算，王育敏說，根據勞保精算報告，1年至少撥補5000億元才能讓勞保損益平衡，現在政府的撥補做法只是在拖延時間，並非解方。最後提案保留送院會協商。

王育敏提案指出，根據2021年「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告」顯示，精算勞保未來50年潛藏負債10.29兆元，預估在2028年破產。考量台灣即將邁入超高齡社會，未來領取年金給付人數持續增加，但繳交勞保保費的年輕勞工卻快速減少，人口紅利將於2028年全部用盡，勞保愈晚改革，政府成本愈高，對年輕勞工愈不公平。

提案凍結勞動部研議勞保財務及就保業務預算1億元，待勞動部針對勞保年金改革方案及時程，向立法院社福及衛環委員會提出書面報告，經同意後始得動支。

王育敏昨發言時表示，執政黨宣稱從2020年逐年撥補勞保基金，至2025年累計將撥補3870億元，但根據精算報告指出1年須至少撥補到5000億元，撥補只是在拖延時間，並不是真正的解決方法，且政府負最終支付責任也不該只是嘴巴說說，應明文入法。

提案最後保留送院會協商。