議事癱瘓延宕客委會預算 藍委批民進黨踐踏客家

立法院內政委員會今天上午審查明年度客家委員會預算，民進黨再霸占主席台，導致議事空轉。國民黨立院黨團書記長林思銘率領客籍立委舉行記者會，全程客語控訴民進黨惡行，並批民進黨選前說自己是客家人，選後又如此作為，等於是在踐踏客家族群。

民進黨立院黨團不滿國民黨籍召委徐欣瑩16日3分鐘將公職人員選舉罷免法修正案送出委員會，昨天占領主席台導致議事空轉一天，今天則因徐欣瑩遲未現身，改由國民黨立委黃建賓代理召委，但遭民進黨質疑不合議事規則，雙方僵持不下。

眼見內委會無法開會，國民黨團隨即舉行記者會。黃建賓表示，徐欣瑩身體不適，委託他代理會議，今天審議客委會預算，很單純的事情，但民進黨以各種方式阻擋會議進行，影響到非常多客家鄉親的權益，開記者會讓大家知道民進黨有多野蠻。

客籍的林思銘、國民黨立委邱鎮軍更是全程以客語發言。邱鎮軍表示，客委會預算只有43億元，而客家鄉親有4百多萬，這些預算對於地方推動客庄文化、產業發展很重要，結果民進黨竟然拖延，每次選舉民進黨都說自己是客家人，選後又是這種狀況。

林思銘表示，民進黨今早叫了20多人到內委會霸占主席台，還說國民黨拒審客委會預算，這就是民進黨，而國民黨對於客家族群非常重視，要求客委會做更多政策上的規劃，這些都需要預算支持，民進黨今天的行為就是在「踐踏客家族群」，希望預算審查能夠順利。