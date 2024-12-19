快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

議事癱瘓延宕客委會預算 藍委批民進黨踐踏客家

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林思銘率領客籍立委舉行記者會，全程客語控訴民進黨惡行。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團書記長林思銘率領客籍立委舉行記者會，全程客語控訴民進黨惡行。記者屈彥辰／攝影

立法院內政委員會今天上午審查明年度客家委員會預算，民進黨再霸占主席台，導致議事空轉。國民黨立院黨團書記長林思銘率領客籍立委舉行記者會，全程客語控訴民進黨惡行，並批民進黨選前說自己是客家人，選後又如此作為，等於是在踐踏客家族群。

民進黨立院黨團不滿國民黨籍召委徐欣瑩16日3分鐘將公職人員選舉罷免法修正案送出委員會，昨天占領主席台導致議事空轉一天，今天則因徐欣瑩遲未現身，改由國民黨立委黃建賓代理召委，但遭民進黨質疑不合議事規則，雙方僵持不下。

眼見內委會無法開會，國民黨團隨即舉行記者會。黃建賓表示，徐欣瑩身體不適，委託他代理會議，今天審議客委會預算，很單純的事情，但民進黨以各種方式阻擋會議進行，影響到非常多客家鄉親的權益，開記者會讓大家知道民進黨有多野蠻。

客籍的林思銘、國民黨立委邱鎮軍更是全程以客語發言。邱鎮軍表示，客委會預算只有43億元，而客家鄉親有4百多萬，這些預算對於地方推動客庄文化、產業發展很重要，結果民進黨竟然拖延，每次選舉民進黨都說自己是客家人，選後又是這種狀況。

林思銘表示，民進黨今早叫了20多人到內委會霸占主席台，還說國民黨拒審客委會預算，這就是民進黨，而國民黨對於客家族群非常重視，要求客委會做更多政策上的規劃，這些都需要預算支持，民進黨今天的行為就是在「踐踏客家族群」，希望預算審查能夠順利。

國民黨 客家人 民進黨

延伸閱讀

內政委員召委未現身 藍綠互嗆議事空轉

藍譴責龔明鑫規避監督缺席立院備詢 政院：不解與無奈

影／徐欣瑩返內政委員會確認議事錄 官員離席不備詢

不滿政院官員離席不備詢 藍通過譴責案嗆「刪光預算」

相關新聞

民眾黨團爆勞動部濫用墊償基金 開嗆陳菊請辭監察院長

勞動部就業安定基金爭議連環燒，民眾黨立法院黨團今天再度指控，勞動部大內宣不手軟，就連墊償基金都敢亂花。民眾黨團總召黃國昌...

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

行政院霸凌通報平台上線1週收53案 中央地方都有

媒體報導行政院2名處長涉霸凌。行政院發言人李慧芝今天說，2案都已立案調查；此外，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案...

陸委會「三不」回應陸方開觀光善意 藍委轟：無腦

面對上海副市長華源拋出，積極推動上海居民赴台團隊遊，陸委會提出「三不」原則，不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而...

王義川、邱泰源、羅文嘉表現狀況外 堪稱綠營新三寶

當家不鬧事只是執政的低標，當家還要有面對問題、解決問題的能力。綠營執政「新三寶」—立委王義川、衛福部長邱泰源、海基會秘書長羅文嘉近日的表現，只能說嘆為觀止。

青鳥碰瓷自摔 趙少康：這種素質還期待他們抗中保台？

民團昨號召青鳥到國民黨中央黨部前抗議，一名青鳥看到反綠直播主，突然假摔碰瓷，全程被錄下。中廣前董事長趙少康說，一個好手好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。