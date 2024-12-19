綠要求韓國瑜先處理「封門案」爭議 否則其他案不協商

立法院長韓國瑜昨下午主持朝野協商，原本有7案要討論，但民進黨立院黨團不滿國民黨立委16日把內政委員會門封起來，並用三分鐘就送出委員會，不歡而散；今天韓將繼續協商。民進黨團幹事長吳思瑤表示，協商優先順序應該先處理「封門案」爭議事件，退回違法審查報告，此爭議未解，其他議案都不應當進入協商程序。

吳思瑤指出，韓國瑜擔任立法院長應該調停、退回重審，黑箱會議不能合法化、戒嚴國會不能常態化，朝野協商首要任務必然是先解決選罷法爭議事件。現在只看到韓說要去調查會議狀況，但鎖門、擋門開會都發生在大家眼前，所有人都是見證者，違法現行犯就在眼前，韓國瑜還需要調查什麼？無效會議就是退回重審，過去立法院前院長王金平在服貿爭議時做得到，韓國瑜難道沒有這樣的素養嗎？

吳思瑤呼籲，今天下午朝野協商先解決選罷法爭議事件，其他議案絕不對縱容國民黨過水，一次惡搞三個惡法，呼籲國民黨適可而止，昨天包圍國民黨中央群眾的怒吼、民意的反彈，國民黨還要視而不見嗎？